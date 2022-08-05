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Okul servislerinde "güvenlik" şartı ertelendi

Eray Görgülü
6 saat önce

Okul servislerine kamera ile sensörlü koltuk zorunluluğu getiren yönetmelik yine ertelendi. Böylece yaklaşık 85 bin araç en az iki yıl daha gerekli şartları sağlamadan trafiğe çıkabilecek.

https://www.dw.com/tr/okul-servislerinde-g%C3%BCvenlik-%C5%9Fart%C4%B1-ertelendi/video-62730910

İzmir’de 3 yaşındaki Alperen Şahin, 2017 yılında okul servisinde görevliler tarafından unutulmuş ve havasızlıktan yaşamını yitirmişti. Büyük infial yaratan olayın ardından dört bakanlığın birlikte hazırladığı yönetmelik 25 Ekim 2017’de yayınlanmıştı. Yönetmelikle, servisler için araç içi kamera, sensörlü koltuk ve üç nokta emniyet kemeri zorunlu hale getirilmişti. 2018 model öncesi araçlar için ise bir yıl süre tanınmıştı. Sonrasında bu düzenleme üç kez ertelendi. Geçtiğimiz yıl da 2018 model öncesi araçlar için bu zorunluluk tamamen kaldırıldı. Danıştay kararıyla, dört yaşından büyük okul servis araçlarının standartları karşılamadan trafiğe çıkabilmesinin önüne geçilmişti. Ancak 5 Ağustos'ta yapılan düzenleme ile 85 bin kadar okul servisinin, en az iki yıl daha gerekli standartları karşılamadan hizmet verebilmesinin önü açılmış oldu. 

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