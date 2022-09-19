Oktay'dan Pelosi'ye "sabotaj" suçlaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalara ilişkin "önyargılı" açıklamalarının "diplomasi çabalarını sabote ettiğini" ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Oktay, Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı, tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmayan, iyi niyetten tamamen uzak, taraflı bakış açısını yansıtan ve diplomatik çabaları sabote eden açıklamalar asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Mesajında, Pelosi'nin açıklamalarının ABD iç siyasetiyle ilintili olduğunu ileri süren Oktay, "Beyaz Saray yönetimi, Ermeni diasporasının oylarına göz kırptığı açıkça belli olan Pelosi ve beraberindeki lobi destekli bir kaç siyasetçinin Karabağ sorununa ilişkin söylemlerinin ABD'nin resmi görüşünü yansıtıp yansıtmadığına açıklık getirmelidir" dedi.

Oktay, uluslararası aktörlere, "Bölgede kalıcı barış ve istikrara şiddetle ihtiyaç duyulan bir dönemde tüm uluslararası aktörleri hakkaniyetli, sağduyulu ve herşeyden önce de sorumlu şekilde davranmaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.

Oktay, "30 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal altında tutulan anavatan topraklarını azat etmek için cansiparane bir mücadele veren Can Azerbaycan'ın yanında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Nancy Pelosi'nin Ermenistan'da yaptığı açıklamalara Bakü ve Ankara'dan tepki geldi Fotoğraf: KAREN MINASYAN/AFP/Getty Images

Ne olmuştu?

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Ermenistan ziyareti sırasında, Azerbaycan ile Ermenistan arasında geçen hafta yaşanan çatışmalardan Azerbaycan'ı sorumlu tutmuş ve Azerbaycan'ı "yasa dışı sınır" saldırılarından dolayı kınamıştı.

Saldırıları "güçlü şekilde" kınadığını söyleyen Pelosi, "Saldırılar, Azerbaycanlılar tarafından başlatıldı. Bu bilinmeli" ifadesini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak "ateşkese uyma" çağrısı yapmıştı.

Pelosi'nin bu açıklamaları Bakü'de tepkiyle karşılanmıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pelosi'nin suçlamalarının "mesnetsiz" olduğu ifade edilerek Pelosi'nin "Ermeni yanlısı bir siyasetçi olarak bilindiği" belirtilmişti.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan son çatışmalarda 200'den fazla asker yaşamını yitirdi. Fotoğraf: Alexander Patrin/Tass/dpa/picture alliance

Pelosi'nin açıklamaları için "Ermeni propagandası" ifadesi de kullanılan açıklamada, "Azerbaycan"a yönelik hiçbir ispatı olmayan ve adil olmayan bu suçlamalar kabul edilemez. Bu, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleştirme çabalarına ciddi bir darbedir" denilmişti.

Dağlık Karabağ nedeniyle on yıllardır sorunlu olan komşu ülkeler Azerbaycan ve Ermenistan arasında 12 Eylül gecesi sınır bölgesinde çatışmalar çıkmış, her iki taraf da birbirini "saldırganlıkla" suçlamıştı. Çatışmalarda iki taraftan 200'den fazla asker hayatını kaybetti. Ermenistan, Azerbaycan ile 14 Eylül saat 20.00'den itibaren ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

DW/TY,BK