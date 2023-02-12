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AdıyamanFotoğraf: Batu Bozkök/DW
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Oktay: 113 kişinin sorumluluğu tespit edildi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremlerde yıkılan binalarla ilgili 113 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların sorumlularına yönelik hukuki süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Oktay, 10 ili etkileyen 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu bulunan bir şüphelinin tutuklandığını, 113 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildiğini aktardı. Oktay, "Şu ana kadar 131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili olarak sorumluluğu tespit edilmiş, biri tutuklanmış, 113’ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Gerekli adli süreç titizlikle devam edecek" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanlığı, Cumartesi günü yıkılan binalarda sorumluluğu bulunanların araştırılmasına yönelik Deprem Suçları Soruşturma Bürolarının kurulacağını açıklanmıştı. Bakanlığın yıkılan binalardan kaynaklı ölümler ve yaralanmalar kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülecek soruşturmalarda etkinliğin ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla yayımladığı duyuruda, "Çalışmalar kapsamında Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması ve bu büroya bakacak savcılara başka bir iş verilmemesi" vurgulanmıştı.

"Hedefimiz hızlı bir biçimde normalleşmeye dönmek"

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Oktay  salgın hastalıkların önüne geçmek için de gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, barınma ile alakalı çalışmaların da devam ederken, tahliye operasyonlarının da sürdüğünü söyledi. Oktay, "Tahliye merkezlerimizde barınma ihtiyacını da ifade edenlere barınma imkanları da sunuyoruz. Şu an için 111 bin 500 kişi tahliye merkezlerimizden gidenler. Havayolu şirketlerinin yaptığı uçuşlarla da 100 binin üzerinde tahliye var" diye konuştu.

Barınma için yurtların da eklendiğini söyleyen Oktay, hedeflerinin bir an önce normalleşmeye dönmek olduğunu, bu hedefe yönelik olarak da hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Oktay, "Risk teşkil eden yıkılması gereken binaların yıkılması yeni risklerin oluşmasının önüne geçilmesi açısından önemli. Hasarsız binalarda ise yetkili arkadaşların oturulabilir raporu ile geçici barınmanın yerini alması önemli" diye konuştu.

DW/SÖ,EC

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