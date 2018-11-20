 Ok: Hakkımdaki dava hukuki değil | TÜRKİYE | DW | 22.11.2018

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TÜRKİYE

Ok: Hakkımdaki dava hukuki değil

Deniz Yücel, Ahmet Altan gibi isimlerin avukatlığını yapmış olan Veysel Ok'un "devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi. Ok, davanın "politik bir amacı olduğu" görüşünde.

Veysel Ok (picture-alliance/AP Photo/L. Pitarakis)

Avukat Veysel Ok'un "devletin kurum ve yargı organlarını aşağılama” suçlamasıyla yargılandığı davanın onuncu duruşması bugün İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, "görevsizlik" kararı vererek, dosyayı İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

"Yılan hikayesine döndü"

Hakkındaki dava ile ilgili olarak DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Ok, "10 celse oldu, yaklaşık 1,5 yıldır devam eden bir dava. Yılan hikâyesine döndü işin doğrusu. Üç tane hâkim değişti" dedi. Ok, "Savunma ve hakları çerçevesinden, ifade özgürlüğü çerçevesinden konuştum ve 'Türkiye’de yargı bağımsız değildir' dedim, hâlâ da o fikirdeyim aslında. Hiç dava konusu olmaması gerekirken dava açıldı ve yaklaşık 10 celsedir devam ediyor. Şimdi yeni bir mahkemeye gidecek buradan. Sıfırdan, baştan alınacak her şey” değerlendirmesinde bulundu.

"Davanın politik bir amacı var"

Bir avukat olarak yargının bir parçası olduğunu ve parçası olduğu kuruma hakaret etme kastı bulunmadığını belirten Ok, "Ama tabii ki eleştirim var ve o eleştirim kalıcı. Çünkü Türkiye’de yargı sorunların ta kendisi şu anda. Tabii ki hem vatandaş olarak hem de avukat olarak daha bağımsız, daha tarafsız daha etkin ve daha işlevsel bir yargı talep etmek benim hakkım" dedi.

Soruşturmanın Cumhurbaşkanlığı şikâyetiyle açıldığına dikkat çeken Ok, "Bu anlamda bu davanın çok da hukuki olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu. Ok, DW Türkçe'ye açıklamasında, "Eleştirinin bir hakaret olarak algılanması ve bunun Türkiye’nin en önemli, en yüksek mercii tarafından şikayet edilmesinin tabii ki politik bir amacı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

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Veysel Ok: Benim davam yılan hikayesine döndü

Dava neden açılmıştı?

Daha önce Türkiye'de bir yılı aşkın süre tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel ve tutukluluğu halen devam eden gazeteci-yazar Ahmet Altan gibi isimlerin avukatlığını yapan Ok'a kapatılan Özgür Düşünce gazetesinde 25 Aralık 2015 tarihinde yayımlanan bir söyleşisi nedeniyle hakkında TCK'nın 301'inci maddesi uyarınca "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçlamasıyla dava açılmıştı. Ok'un iki yıla kadar hapsi isteniyor.

Avukat Ok, söz konusu söyleşide "Bu dönem en büyük fark yargı mensuplarının tek renkte olması. Son iki yıldır karşılaştığımız hemen hemen tüm yargı mensupları tek renkli, tek fikirli. Sulh Ceza Hâkimlerini görüyoruz. Buralarda görülen davalarda ne savunma, ne itiraz işliyor. Şu anda bütün gazeteciler sürekli 12 tane Sulh Ceza Hâkimliğine çıkıp duruyor. Bu hâkimlerin paylaşımları ve sempatileri belli. Bu anlamda hâkimlere karşı savunmanız istediğiniz kadar güçlü olsun kararı etkileyemiyor" demişti.

Başak Özay

© Deutsche Welle Türkçe

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Veysel Ok: Benim davam yılan hikayesine döndü  

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