OHAL'in yerini alacak yasa teklifi TBMM'den geçti

Terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Düzenleme kapsamında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası, Türk Ceza Kanunu, TSK İç Hizmet Yasası, İl İdaresi Yasası gibi birçok yasada değişiklik yapılacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, yeni düzenleme kapsamında valiler, kamu düzeni veya kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı sınırlayabilecek. Valilerin, belirli yer veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleme veya kısıtlama, ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklama yetkileri de bulunacak.

Diğer yandan üç yıl süreyle; "terör örgütleri" ya da Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği ya da irtibatı olduğu tespit edilen TSK, emniyet, jandarma ve yargı mensuplarının yanı sıra devlet memurları ve işçiler meslekten ihraç edilecek. Görevine bu kapsamda son verilenler, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek.

Değişiklik kapsamında ayrıca, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve milli savunmaya karşı suçlarla ilgili gözaltı süresi üç yıl boyunca yakalama anından itibaren 48 saati, toplu olarak işlenen suçlarda ise dört günü geçemeyecek. Gözaltı süresi en fazla iki defa uzatılabilecek.

Toplanma hakkına sınırlama

Yeni düzenleme kapsamında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Buna göre, toplantı ile gösteri yürüyüşünün yer ve güzergâhının, "vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacağı" belirtildi.

Açık yerlerdeki toplantılar ve yürüyüşler gece vaktinin başlamasıyla dağılacak şekilde, kapalı yerlerdeki toplantılar ise saat 24'e kadar yapılabilecek.

Göreve iade edilenlere ödeme

Yeni değişiklik kapsamında ayrıca, kamu görevine iade edilecek kişilerin eski kadro veya pozisyonuna atanmaları öngörülüyor. Görevine iade edilenlere, mali ve sosyal hakları geri ödenecek.

Yasalaşan teklifi birkaç gün önce DW Türkçe'ye değerlendiren uzmanlar, yeni düzenlemeyle "OHAL'in kapsamının genişletildiği" ve söz konusu düzenlemenin "OHAL'i aratacağı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yargının bağımsızlığı, özerkliği zaten tartışmalı. Vatandaşın, AKP'nin getirmek istediği yeni düzenleme çerçevesinde hukuk arama, isteme şansı da kalmıyor. Türkiye'de idari kararların tamamen mahkemeler tarafından uygulanacağı bir sürecin başlatılmak istenildiği açık" ifadesini kullanmıştı.

DW,AP,AFP/CÖ,BÜ

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