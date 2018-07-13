 OHAL′in yerini alacak yasa teklifi TBMM′den geçti | TÜRKİYE | DW | 25.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

OHAL'in yerini alacak yasa teklifi TBMM'den geçti

Türkiye'de OHAL uygulamalarının yerini alacağı yorumu yapılan kanun teklifi, TBMM'den geçerek yasalaştı. Bu çerçevede birçok kanunda değişiklik yapılacak.

default

Terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 

Düzenleme kapsamında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası, Türk Ceza Kanunu, TSK İç Hizmet Yasası, İl İdaresi Yasası gibi birçok yasada değişiklik yapılacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, yeni düzenleme kapsamında valiler, kamu düzeni veya kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı sınırlayabilecek. Valilerin, belirli yer veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleme veya kısıtlama, ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklama yetkileri de bulunacak.

Önerdiğimiz linkler

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’de kaldırılan OHAL’in "arka kapıdan uzatılmaması" uyarısı yaparak yetkilerin sorumluluk bilinci içinde kullanılmasını istedi. (19.07.2018)

Türkiye’de iki yıl süren OHAL sona erdi. Türk hükümeti, OHAL dönemindeki insan hakları ihlallerinden ötürü eleştirilirken, gözaltına alınanlar ve ihraç edilenlerin sayısı yüz binleri aştı. İşte OHAL’in bilançosu: (18.07.2018)

Diğer yandan üç yıl süreyle; "terör örgütleri" ya da Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği ya da irtibatı olduğu tespit edilen TSK, emniyet, jandarma ve yargı mensuplarının yanı sıra devlet memurları ve işçiler meslekten ihraç edilecek. Görevine bu kapsamda son verilenler, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek.

Değişiklik kapsamında ayrıca, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve milli savunmaya karşı suçlarla ilgili gözaltı süresi üç yıl boyunca yakalama anından itibaren 48 saati, toplu olarak işlenen suçlarda ise dört günü geçemeyecek. Gözaltı süresi en fazla iki defa uzatılabilecek.

Toplanma hakkına sınırlama

Yeni düzenleme kapsamında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Buna göre, toplantı ile gösteri yürüyüşünün yer ve güzergâhının, "vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacağı" belirtildi.

Açık yerlerdeki toplantılar ve yürüyüşler gece vaktinin başlamasıyla dağılacak şekilde, kapalı yerlerdeki toplantılar ise saat 24'e kadar yapılabilecek. 

Göreve iade edilenlere ödeme

Yeni değişiklik kapsamında ayrıca, kamu görevine iade edilecek kişilerin eski kadro veya pozisyonuna atanmaları öngörülüyor. Görevine iade edilenlere, mali ve sosyal hakları geri ödenecek.

Yasalaşan teklifi birkaç gün önce DW Türkçe'ye değerlendiren uzmanlar, yeni düzenlemeyle "OHAL'in kapsamının genişletildiği" ve söz konusu düzenlemenin "OHAL'i aratacağı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yargının bağımsızlığı, özerkliği zaten tartışmalı. Vatandaşın, AKP'nin getirmek istediği yeni düzenleme çerçevesinde hukuk arama, isteme şansı da kalmıyor. Türkiye'de idari kararların tamamen mahkemeler tarafından uygulanacağı bir sürecin başlatılmak istenildiği açık" ifadesini kullanmıştı.

DW,AP,AFP/CÖ,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Banu Güven: OHAL'e kat çıkacak  

Benzer içerik

Türkei Ibrahim Kalin in Ankara

Türkiye'de OHAL 18 Temmuz'da sona eriyor 13.07.2018

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının 18 Temmuz'da sona ereceğini açıkladı. Ancak Kalın, "çok olağanüstü" bir durumda OHAL mekanizmasının yeniden hayata geçirilebileceğini söyledi.

Türkei Banu Güven

OHAL’e kat çıkmak 23.07.2018

Gazeteci Banu Güven'e göre, iki yıl süren OHAL’den sonra meclise gelen yeni düzenleme hayatı olağanüstü etkileyecek. Güven, düzenlemenin özgürlükleri "ezip geçtiğini" ifade ediyor.

54. Münchner Sicherheitskonferenz MSC - Binali Yildirim

Yıldırım: OHAL Pazartesi tamamlanacak 05.07.2018

Başbakan Yıldırım, Pazartesi günü yeni kabinenin açıklanmasının ardından OHAL’in tamamlanmış olacağını söyledi. Yıldırım, OHAL sonrasına yönelik yeni düzenlemelerin yer aldığı son bir KHK’nın yayınlanacağını belirtti.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

türkische Opp. Politikerin Meral Aksene (picture-alliance/ZUMAPRESS/Depo Photos)

Meral Akşener aday olmayacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kurultayda partinin genel başkanlığına aday olmama kararının kesin olduğunu açıkladı. 

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

İklim değişikliği konusunda her gün yeni uyarılar duyuyoruz. Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın bu konuda somut önerileri var. 