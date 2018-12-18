OHAL komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi Cumhurbaşkanlığı kararı ile bir yıl uzatıldı. Karar resmi gazetede yayımlandı.

Komisyon, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL sırasında kamudaki görevlerinden ihraç edilenler ile kapatılan kurum ve kuruluşların itirazlarını değerlendirmek üzere Ocak 2017'de kurulmuştu. Resmi verilere göre OHAL'de Kanun Hükmünde Kararnameler sonucu 121 bin kişi kamudan ihraç edilmişti. 125 bin itiraz başvurusu alan OHAL Komisyonu başvurulardan 42 binini incelemiş, 3 bin kişinin görevlerine dönmesine karar vermişti.

OHAL sırasında bin 286 eğitim kurumu, 29 sendika, bin 419 dernek, 145 vakıf, 174 medya ve yayın kuruluşu kapatılmış, 985 ticari işletme de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmişti.

Yaklaşık iki yıl yürürlükte kalan OHAL uygulaması Temmuz 2018'de sona ermişti.

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DW/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe