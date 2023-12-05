Ogün Samast yeniden hâkim karşısında

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 2007 yılında öldüren ve geçen ay cezaevinden tahliye edilen Ogün Samast, bugün yeniden hâkim karşısına çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz olan Ogün Samast ile başka dosyadan tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Erhan Tuncel'in aralarında bulunduğu sanıklar SEGBİS ile katıldı. Duruşmada Dink ailesinin avukatları ve sanık avukatları da hazır bulundu. Samast bu davada, 11 sanıkla birlikte yargılanıyor.

Samast, cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edilmişti. Tahliyesinin ardından Samast hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan yeni bir iddianame düzenlenmişti.

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce suç duyurusunda bulunulması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen ve İstanbul 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, "Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, çocukları Arat ve Sera Dink ve kardeşi Hasrof Dink "müşteki" sıfatıyla, Samast ise "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla yer alıyor. iddianamede, Samast'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi isteniyor.

Samast hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilemediği" ifade edilen iddianamede, "Samast hakkında ele geçirilen bir kısım delillerin örgütün yönetici ve üyeleriyle belli bir irtibatının olduğunu, bu irtibatla şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'le birlikte Samast'ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini" ortaya koyduğu anlatılıyor.

Ancak Dink Ailesi avukatlarından Hülya Deveci, iddianamenin öngördüğü suç maddesinin zaman aşımı kapsamımda olduğunu ifade etmişti. İddianamenin TCK 314/2 maddesindeki suçlamayı öngördüğünü ve bu maddenin olağanüstü dava zaman aşımının 22,5 yıl olduğunu belirten Deveci, suç işlendiğinde Samast 18 yaşından küçük olduğu için bu sürenin üçte ikisinin uygulanacağını, bu durumda da 19 Ocak 2022'de zaman aşımının dolduğunu söylemişti.

Samast hakkındaki dava dosyası geçen hafta hukuki ve fiili irtibat nedeniyle Hayal ve Tuncel dâhil 11 sanığın yargılandığı İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davayla birleştirildi.

Samast'ın tahliye süreci

Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de Şişli'deki gazete binası önünde Ogün Samast tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

İstanbul 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi 25 Temmuz 2011'de Samast'ı, "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak olay tarihinde Samast'ın 16 yaşını bitirmiş, 17 yaşını tamamlamamış olduğunu belirten mahkeme heyeti, sanığın cezasını 21,5 yıla indirmişti. Samast'ı "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da iki yıl hapis ve 900 lira adli para cezasına mahkûm eden mahkeme, olay tarihindeki yaşını göz önüne alarak bu cezayı da bir yıl dört ay hapis ve 600 lira adli para cezasına çevirmişti. Samast, cezaevindeyken gardiyanlara saldırdığı gerekçesiyle hakkında açılan dava kapsamında da beş yıl bir ay 13 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Samast'ın örgüt üyeliğinden aldığı ceza ise zaman aşımı gerekçesiyle Yargıtay tarafından düşürülmüştü.

Samast 15 Kasım'da koşullu salıverilme kararı üzerine Bolu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.

DW,DHA/CÖ,HT

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