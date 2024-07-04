OECD'den Almanya'ya göçmenlerin eğitimi karnesi

OECD raporunda, göçmenlerin eğitim ve istihdamı alanında Almanya'nın ilerleme kaydettiği, ancak düşük eğitimlilerin oranı ve ayrımcılık konusunda çaba sarf etmesi gerektiği bildirildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) son açıkladığı rapor, Almanya'da göçmenlerin eğitim ve istihdam olanakları için yapılan yatırımların meyve vermeye başladığını, ancak eğitim seviyesi düşük göçmenlerde sorunların devam ettiğini ortaya koydu.

Araştırmada, 2022 itibarıyla Almanya'ya gelen göçmenlerin istihdam oranı yüzde 70 ile, benzer Avrupa Birliği (AB) ülkelerine göre daha yüksek çıktı. Raporda bu durumda Almanya'da dil öğrenimi için yapılan teşviklerin önemli rol oynadığı değerlendirmesine yer verildi.

Genel olarak Almanya'ya göç edenlerin üçte ikisi, ülkede beş yıl kaldıktan sonra akıcı bir şekilde Almanca konuşabiliyor. Almanya'da beş yıl yaşayan ve öncesinde orta seviyede Almanca bilen göçmenlerde bu oran yüzde 80'i geçiyor.

Eğitimsizlerin oranı artıyor

OECD raporunda, iyileştirilmesi gereken alanların başında ise eğitim seviyesi düşük göçmenlere işaret edildi. Almanya'daki göçmenlerin altıda birinden fazlasının en fazla ilkokul seviyesinde eğitime sahip olduğu belirtilirken, temel seviyede eğitim sahibi olanların oranının son on yılda, Almanya'ya gelenlerin sayısındaki artışa paralel olarak yükseldiği kaydedildi.

Rapora göre düşük eğitim seviyesine sahip göçmenlerin sadece yüzde 50'si istihdam ediliyor. Bu grupta, en az beş yıl Almanya'da yaşadıktan sonra ileri seviyede Almanca konuşabilenlerin oranı sadece yüzde 25. Raporda, düşük eğitimlilerin oranının son yıllarda artmasına işaretle Almanya'ya bu konuda çabalarını artırması tavsiyesinde bulunuldu. Hedef ülkelerden sadece Hollanda'da düşük eğitimlilerin oranının daha yüksek olduğuna işaret edildi.

Almanya son 20 yılda, ülkede doğan göçmen kökenlilerin eğitiminde önemli bir ilerleme kaydetti Fotoğraf: picture-alliance/ZB

Almanya'da doğan göçmenler eğitimde başarılı

Ortaokulu bitirmiş göçmenler arasında istihdam oranı Almanya'dakilerle benzer çıkarken göçmenlerin Almanya'da doğmuş çocuklarının eğitim başarısı diğer OECD ülkelerinin çoğundan daha yüksek oldu.

Göçmen kökenli ailelerin Almanya'da doğmuş çocuklarının eğitiminde son 20 yıldır iyileşme sürerken Almanya'nın göç ülkelerinin çoğundan daha iyi bir konuma geldiği belirtildi.

Göçmen çocuk ve gençlerin okul çağında Almanya'ya gelmiş olması durumunda ise başarı oranı düşüyor. Almanya bu alanda diğer OECD ülkeleri ortalamasının altında kaldı.

Ayrımcılık uyarısı

Almanya'nın iyileşmesi gereken alanlar arasında ayrımcılık da yer aldı. Rapora göre Almanya'ya AB dışındaki ülkelerden gelen göçmenlerin beşte biri, ayrımcılığa maruz kaldığını düşünüyor. Yoksulluk içinde yaşayan göçmenlerin oranı ise Almanya'da diğer AB ülkelerinin çoğuna göre daha düşük.

Almanya'ya göç edenler arasında yüksek öğrenim görmüşlerin oranı ise dörtte bir cıvarında. Raporda bu oranın, son on yıldaki yükselişe rağmen hala düşük olduğuna işaret edildi. Ukrayna'dan göç ise henüz OECD istatistiklerine yansımadı.

AFP,dpa / BK,ET

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