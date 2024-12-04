OECD raporu: Türkiye enflasyonda birinci, büyümede ikinci

OECD Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye enflasyonda birinci, büyümede ikinci sırada yer aldı. Raporda Türkiye ekonomisi için bu yıl yüzde 3,5 büyüme ve yüzde 58,3'lük enflasyon öngörülüyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) güncel Ekonomik Görünüm Raporu yayınlandı.

Raporda Türkiye ile ilgili büyüme rakamları da yer alıyor.

Buna göre Türkiye ekonomik büyüme sıralamasında G20 ülkeleri arasında 5'inci, OECD ülkeleri arasında ise ikinci sırada yer aldı.

Türkiye G20 ülkelerinde yüzde 6,8 ile Hindistan, yüzde 5,1 ile Endonezya, yüzde 4,9 ile Çin, yüzde 3,9 ile listede yer alan Rusya'nın hemen altında sıralandı. Böylece Türkiye, yüzde 3,5'lik büyüme beklentisiyle yüzde 3,3'lük G20 ülkeleri ortalamasının üstünde yer aldı.

Ekonomik büyüme: G20'de 5'inci, OECD'de 2'nci

OECD raporuna göre Türkiye ekonomisinde 2024'te yüzde 3,5, 2025'te ise yüzde 2,6 büyüme bekleniyor. 2026 için ise ekonomik büyüme yüzde 4 olarak tahmin edildi.

OECD ülkeleri sıralamasında ise Türkiye bu yıl, liste başındaki yüzde 4 büyümesi öngörülen Costa Rica'nın hemen altında ikinci sırada bulunuyor.

OECD tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında yayınlanan raporda ise Türkiye ekonomisinde büyüme 2024 için yüzde 3,4, 2025 için yüzde 3,2 olarak öngörülmüştü.

G20 içinde enflasyon şampiyonu

Raporda enflasyon görünümleri de yer alırken Türkiye'de 2024 yılı enflasyonu yüzde 58,3 olarak tahmin edildi. 2025'te ise yıllık ortalamada enflasyonun yüzde 30,7 olacağı, 2026'da ise bu oranın yüzde 17,2'ye gerileyeceği öngörüldü.

Türkiye Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 44 olarak açıklanmış, 2025 tahmini ise yüzde 21 olarak revize edilmişti. Merkez Bankası 2026'da ise yüzde 12 enflasyon oranı öngörüyor.

G20 ülkeleri sıralamasında Türkiye, yüzde 120 enflasyon oranına sahip Arjantin'in ardından ikinci sırada yer alırken, OECD ülkeleri sıralamasında birinci oldu.

Almanya büyümede alt sıralara düştü

OECD'nin Ekonomik Görünüm Raporunda Almanya ile ilgili öngörüler ise çok olumlu değil. Raporda, Almanya'nın gelecek yıl diğer sanayileşmiş ülkelerden daha yavaş büyüyeceğine işaret ediirken, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 0,7 gibi düşük bir oranda artmasının beklendiği belirtildi. Mayıs ayında yayınlanan OECD raporunda bu oranın yüzde 1,1 olması öngörülüyordu. 2026 yılında ise Almanya’nın büyüme oranının yüzde 1,27ye çıkarak daha güçlü bir büyüme göstermesi bekleniyor.

OECD'ye göre Almanya'daki uzun süreli durgunluğun ana sebebi düşük üretim.

"Küresel ekonomi zorluklara rağmen dirençli"

Raporda küresel ekonominin önemli zorluklara rağmen dirençli kalmaya devam edeceği öngörülürken, 2024'te yüzde 3,2 olan küresel GSYİH büyümesinin 2025'te yüzde 3,3'e, 2026'da ise yüzde 3,3'e yükseleceği tahmininde bulunuldu.

Rapora göre dünya ekonomisi gelecek iki yılda genel olarak istikrarlı bir büyüme seviyesini koruyacak.

OECD'nin Mayıs ayında yayımladığı Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonomik büyümeyi bu yıl yüzde 3,1, 2025 için ise yüzde 3,2 olarak tahmin etmişti.

Reuters,DW/TY,BK

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?