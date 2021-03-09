 OECD küresel büyüme tahminlerini yükseltti | EKONOMİ | DW | 09.03.2021

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EKONOMİ

OECD küresel büyüme tahminlerini yükseltti

OECD, aşılamalara başlanması ve ABD ekonomisinde beklenen güçlü toparlanma sayesinde dünya ekonomisiyle ilgili büyüme beklentilerini yukarı çekti.

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Taşkilatı (OECD), dünya ekonomisinin pandemi krizinden beklenenden daha hızlı bir şekilde toparlandığı değerlendirmesinde bulunarak büyüme tahminlerini yukarı çekti.

Buna göre 2021 için Aralık ayında yüzde 4,2 olarak tahmin edilen küresel ekonomik büyüme oranı yüzde 5,5'e, 2022 için ise yüzde 3,7'den yüzde 4'e yükseltildi.

Koronavirüs aşılarında kaydedilen başarı ve ABD ekonomisindeki ekonomik canlandırma paketinin olumlu gidişte önemli rol oynadığını belirten OECD, diğer yandan ekonomideki durumun dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı seyrettiğine ve işsizliğin endişe verici bir faktör olmayı sürdürdüne işaret etti.

ABD'de 1,9 trilyon dolarlık paket

OECD Baş İktisatçısı Laurence Boone, dünya ekonomisindeki toparlanmada, Başkan Joe Biden'ın açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketi sayesinde ABD ekonomisinde beklenen canlanmanın önemli rol oynayacağını söyledi. OECD, ABD ekonomisinde bu yıl için Aralık ayında açıkladığı yüzde 3,2'lik büyüme oranını da yüzde 6,5'e yükseltti.

Boone, son aylarda bazı ülkelerde açıklanan ek mali önlemler ve ekonomilerin virüse karşı alınan önlemlerle daha dirençli hale gelmesinin de küresel ekonomik beklentilerin yukarı çekilmesinde payı bulunduğunu kaydetti.

Çin, Hindistan ve Türkiye istisna

OECD tahminlerine göre pandemi nedeniyle geçen yıl krize sürüklenen dünya ekonomisi, bu yıl ortasına kadar pandemi öncesi seviyenin üstüne çıkmış olacak. Ancak OECD raporunda ABD ve Çin'de büyümenin diğer bölgelere göre daha hızlı seyretmesi nedeniyle bölgeler arasında farklılıkların artacağı ve bazı bölgelerde ekonomik toparlanmanın 2022 sonunu bulabileceği de kaydedildi.

OECD verilerine göre dünyada sadece Çin, Hindistan ve Türkiye'de ekonomik büyüme oranı şimdiden pandemi öncesi dönemin üstüne çıkabilmiş durumda.  OECD, Türk ekonomisinde GSYİH'daki artış oranını 2021 için yüzde 5,9, 2022 için ise yüzde 4 olarak tahmin ediyor.

İşsizlik uyarısı

OECD üyesi 37 ülkede, pandemi döneminde yaklaşık 10 milyon kişinin daha işsiz kaldığına dikkat çekilen raporda, "Politikalarda en büyük öncelik, dünya çapında aşıların mümkün olduğunca hızlı bir şekilde üretilmesi ve uygulanması için gerekli tüm kaynakların kullanılmasını sağlamaktır" denildi.

Raporda yeni virüs mutasyonlarının ve aşı üretim ve sevkiyatındaki gecikmelerin ekonomi ve istihdamda iyileşmeyi tehdit edici faktörler olarak ortaya çıkabileceğine de işaret edildi.

AP,AFP/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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