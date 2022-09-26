OECD 2023 büyüme tahminlerini açıkladı

OECD raporuna göre Ukrayna savaşı 2023’te de dünya ekonomisini olumsuz etkilemeyi sürdürecek. G20’de Türkiye, Endonezya ve İngiltere dışında büyüme beklenmiyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Ukrayna savaşının dünya ekonomilerini önceden tahmin edilenden daha ciddi bir şekilde sarsacağı öngörüsünde bulundu.

OECD'nin "Savaşın bedelini ödemek” başlıklı raporunda fiyatlarda ve enflasyonda yaşanan artışın yanı sıra korona pandemisinin etkilerinin de sürdüğü, merkez bankalarının enflasyona karşı gerçekleştirdikleri faiz artışlarının ekonomik büyümeyi baskıladığı kaydedildi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaş, başta gıda ve enerji olmak üzere fiyatlarda hızlı artışa yol açmış, Avrupa ülkeleri son on yılların en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya kalmıştı.

OECD raporunda, 2023 yılı için Haziran ayında yüzde 2,8 olarak tahmin edilen küresel ekonomik büyüme tahmini yüzde 2,2'ye düşürüldü.

Türkiye GSYİH artışında üçüncü sırada

Dünya genelinde 2022 için en büyük GSYİH artışı yüzde 9,9 ile Suudi Arabistan, yüzde 6,9 ile Hindistan ve yüzde 5,4 ile Türkiye için öngörüldü. 2023 tahminlerinde ise yüzde 6 ile Suudi Arabistan, yüzde 5,7 ile Hindistan ve yüzde 4,8 ile Endonezya başı çekiyor. 2023'te Türkiye'nin GSYİH'sındaki artışın yüzde 3'e gerileyeceği tahmininde bulunuldu.

Dünyanın en gelişmiş ve gelişmekte olan büyük ekonomilerinden oluşan Yirmiler Grubunda (G20) Türkiye, Endonezya ve İngiltere dışında büyüme öngörülmüyor. İngiltere için sadece yüzde 0'lık büyüme öngörüldüğüne de işaret ediliyor.

ABD ve Çin

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de büyüme oranının 2023'te yüzde 0,5'e düşmesi öngörülüyor.

Katı Covid politikaları nedeniyle ekonomik faaliyetleri büyük ölçüde daralan Çin'de de ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 3,2 ve önümüzdeki yıl yüzde 4,7 olarak kaydedilmesi bekleniyor.

Almanya'nın ihracatında önemli rol oynayan Hamburg limanında konteyner terminali Fotoğraf: Daniel Reinhardt/dpa/picture-alliance

Savaş en çok Almanya'yı vurdu

Avrupa'nın en büyük ekonomisi konumundaki Almanya ise Ukrayna savaşı ve Rusya'dan enerji alımına getirilen kısıtlamalardan en ağır etkilenen ülke.

Büyüme oranının yüzde 1,2'lerde seyrettiği Alman ekonomisinde önümüzdeki yıl yüzde 0,7'lik daralmayla resesyon bekleniyor. Euro Bölgesinde de büyümenin yüzde 0,3'e düşeceği tahmin ediliyor.

Enflasyon yüksek seyredecek

OECD raporunda enflasyonun, 2023'te hız kesse de yüksek seviyelerde seyretmeye devam edeceği tahminine yer veriliyor. Sıkı para politikalarına ilk başvuran ABD'de enflasyon hedeflerine Euro Bölgesi ve İngiltere'den daha çabuk ulaşılması bekleniyor.

Türkiye ve Arjantin'de çok yüksek seviyelerdeki enflasyonun ise 2022'ye göre hız kesmesine rağmen 2023'te de devam etmesi öngörülüyor. OECD Türkiye'de enflasyonun 2023'te yüzde 40'lar seviyesinde gerçekleşeceği tahminine yer verdi.

OECD, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu G20 ülkeleri için enflasyon tahminini ise 2022 için yüzde 8,2 ve 2023 için yüzde 6,6 olarak açıkladı.

DW,AFP/BK,BÖ