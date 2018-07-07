ODTÜ'lü öğrenciler hakaret iddiasıyla tutuklandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) 6 Temmuz'da düzenlenen mezuniyet töreni sonrası yaşanan protesto ve gözaltıların yarattığı tedirgin hava sürüyor. Mezuniyet töreni geçişi sırasında yaşanan protestoların ardından aralarında ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi (ÖTK) Başkanı ve ODTÜ LGBTİ Dayanışması'ndan Özgür Gür'ün de bulunduğu 4'ü öğrenci beş kişi polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Törende Penguen dergisinin kapağında yer alan "Tayyipler Alemi” karikatürünün yer aldığı pankartı taşıyan üç öğrenci ile pankartı kampüse getiren bir öğrenci olmak üzere toplam dört kişi dün gece çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla tutuklandı. Gözaltında bulunan, pankartı basan matbaa sahibi ise serbest bırakıldı.

"Devamı gelebilir, daha başlangıç gibi”

Önceki gün serbest bırakılan ODTÜ Biyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Gür, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, ifadesi sırasında "Verşan Kök ODTÜ'ye rektör olamaz” ve "Bir grup öğrenci değil, bu okulun LGBTİ+larıyız. Buradayız! Sokakta, kampüste güvenle yaşamak hakkımız” pankartları ile "Rektör istifa” sloganlarının sorulduğunu söyledi.

Sorgusu sırasında mezuniyet protestosu sırasında özel güvenliğe öğrencilerin müdahale ettiğinin iddia edildiğini de belirten Gür, "Üç öğrencinin gözaltına alındığı pankartla alakam olup olmadığı soruldu” dedi. Polisin, elindeki görüntülerde kendisinin olmadığını belirttiğini ifade eden öğrenci, "Protesto sırasında orada olsun olmasın, hazırlanan gözaltı listesinde önceden fişlenen öğrenciler vardı” diye konuştu. Özgür Gür, yaşananların ODTÜ'ye müdahale öncesi hazırlık amaçlı kullanıldığını düşünüyor. Gür, "Devamı gelebilir, daha başlangıç gibi” diyor.

Kampüse çevik kuvvet girdi

ODTÜ Mezunları Derneği, gözaltıların ardından yaptıkları açıklamada, üniversitelerin özgür düşüncelerin yeşertildiği ve ifade edildiği bilim yuvaları olduğunu belirterek "İfade özgürlüklerini kullanan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. En temel insani hak olan eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğüne katlanamayan bir anlayışın ODTÜ'ye egemen olamayacağı açıktır” dedi.

Gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılması çağrısıyla önceki gün kampüste protesto yapan öğrencilere müdahale etmek için okula çevik kuvvet girdi. "ODTÜ'de ve ülkede ‘tek adam'a biat etmeyeceğiz” pankartı açan öğrencilerin karakola götürülmesine, müzakere etmek için araya giren akademisyenler engel oldu. Alınan bilgiye göre, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök bugün Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüşmeyi planlıyor.

"Pankarttan dolayı ceza almaları mümkün değil”

DW Türkçe'ye konuşan Ankara Barosu Başkan Yardımcısı avukat Erinç Sağkan, pankart soruşturması kapsamında dört öğrencinin yanı sıra pankartı basan matbaa sahibinin de gözaltına alındığını söyledi. Savcılığın soruşturmayı genişlettiğini ifade eden Sağkan, terörle mücadele şubesine öğrencilerin herhangi bir terör örgütüyle bağlantılı olup olmadıklarının sorulduğunu söyledi. Başkan Yardımcısı Sağkan, "Taşınan pankartta hakaret olduğu iddiası var. Delil ortada, taşıyanlar ortada. Toplanacak delil yok, kaçma şüphesi yok. Üç gündür gözaltında tutulmaları bile kamuoyuna gözdağı” diye konuştu. Pankartta yer alan karikatürün suç unsuru taşımadığı üzerine mahkeme kararı olduğunu hatırlatan Sağkan, "Bu pankarttan dolayı ceza almaları mümkün değil” dedi.

Medya Topluluğu'nun ekipmanlarına el konuldu

Mezuniyet günü rektörden izin alarak çekim yapan ODTÜ Medya Topluluğu'nun ise protestoları yayınlayarak "ODTÜ'yü küçük düşürücü duruma soktuğu” gerekçesiyle ekipmanlarına el kondu. Topluluk, Twitter hesabından yaptıkları açıklamada, "Rektör Danışmanıyla olan görüşme sonucunda ODTÜ Medya Topluluğu'nun etkinlikleri askıya alınmış, zimmetimizde olan tüm ekipmanlara el konulmuştur. Bu süreç içerisinde henüz topluluk içerisindeki arkadaşlarımıza kişisel olarak bir soruşturma başlatılmadığını söylediler” denildi. DW Türkçe'ye bilgi veren ismini vermek istemeyen toplululuk üyesi bir öğrenci, "Biz sadece olayları yansıttık. ‘Bizim ekipmanlarımızla bizi kötülüyorsunuz' dendi ama iddia edildiği gibi herhangi bir algı yaratma çabamız yoktu” dedi.

Burcu Karakaş

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