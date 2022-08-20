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Oder Nehri'ndeki çevre felaketi toplu balık ölümlerine neden oldu
Oder Nehri'ndeki çevre felaketi toplu balık ölümlerine neden olduFotoğraf: Cezary Aszkielowicz/Agencja Wyborcza.pl/REUTERS
PolitikaAlmanya

Oder Nehri'nden yaklaşık 200 ton ölü balık toplandı

17 dakika önce

Yaklaşık 10 gün önce toplu balık ölümleri yaşandığı tespit edilen Oder Nehri'den bugüne kadar yaklaşık 200 ton ölü balık toplandı. Toplu balık ölümlerinin kesin nedeni henüz belirlenemedi.

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Almanya ile Polonya sınırının bir bölümünü oluşturan Oder Nehri'nde meydana gelen çevre felaketi sonucu telef olan balıkların toplanmasına devam edilirken, balıkların ölüm nedenine ilişkin incelemeler de sürüyor.

Polonya Çevre Bakanlığından Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, Oder'de bugüne kadar yaklaşık 160 ton ölü balık toplandı.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Polonya İtfaiye Merkezi sözcüsü de bugüne kadar 158 ton ölü balık toplandığını, bunun büyük kısmının Oder'den çıkartıldığını söyledi. Sözcü, Oder Nehri ile bağlantısı bulunmayan Ner Nehri'nde de ölü balıklara rastlandığını kaydetti.

Almanya'nın doğusundaki Brandenburg Çevre Bakanlığı ise en az 36 ton ölü balık toplandığını açıklamıştı.

Nehirde tarım ilacı tespit edildi

Yetkililer nehirde tespit edilen pestisit miktarının arttığına işaret ederken, toplu balık ölümlerinin kesin nedeni henüz belirlenemedi.

Oder Nehri'nden tonlarca ölü balık toplandı
Oder Nehri'nden tonlarca ölü balık toplandıFotoğraf: Annegret Hilse/REUTERS

Tagesspiegel gazetesinin Brandenburg Çevre Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Frankfurt Oder kentindeki ölçüm merkezinde 7 ile 9 Ağustos tarihleri arasında alınan numunelerde zararlı bitkileri yok etmek için kullanılan diklorofenoksiasetik asit tespit edildi. Ancak tespit edilen zararlı maddenin balık ölümlerine neden olacak miktarda olmadığının tahmin edildiği belirtildi.

Brandenburg Çevre Bakanlığının açıklamasına göre, yetkililer çevre felaketinin birden fazla nedeni olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Açıklamada, nehirdeki pestisit miktarının artmasının balıklar, bitkiler ve mikroorganizmaların toplu ölümlerinde etkili olabileceği belirtildi. Nehirde pestisit miktarının daha yüksek olabileceği ancak Frankfurt Oder'e gelene kadar nehirdeki pestisit miktarının azalmış olabileceği de tahmin ediliyor.

Bilim insanları nehirde yayılan zehirli bir yosun türünün de toplu balık ölümlerine yol açmış olabileceğini belirtiyor. Toplu balık ölümlerinin nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Alman yetkililer, Oder Nehri'ndeki toplu balık ölümlerinden 9 Ağustos'ta haberdar olmuş, Polonya'yı daha önce bilgi vermediği gerekçesiyle eleştirmişti.

dpa/JD, CÖ

 

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