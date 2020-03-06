Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan sevkedildiği 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Barış Pehlivan tutuklama kararının ardından "Bu hukuksuzluğunuzun perde arkasını da yazacağım, hiç şüpheniz olmasın" dedi.

Pehlivan, öncesinde de ifade vermek üzere geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, Odatv'ye getirilen erişim engeline ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun sabaha karşı evinden gözaltına alınmasına tepki göstermişti.

Pehlivan açıklamasında, “Barış Terkoğlu ve biz 19 ay Silivri cezaevinde tutuklu kaldık ve o duvarları aşıp çıktık gazeteciliğe devam ettik. Biz 2011 Türkiye'sinde bunları yaşarken Odatv kapatılmadı. FETÖ, Odatv’yi kapatmadı. Ama bugünün hükümeti, bugünün devlet erkleri Odatv'yi kapattı" dedi.

Kendisinin şu anda BTK’nın idari tedbir ve geçici olarak kapattığı iddiasıyla okuruna ulaşamayan Odatv’nin yayın yönetmeni olduğunu söyleyen Pehlivan, "Burada Barış’ın da şüpheli olduğu davanın büyük ihtimalle sanığı olacağım. Onun için çağırdılar. İfadeye vermeye geldim. Bana yapılan usulün aynısı Barış Terkoğlu’na da yapılabilirdi. Tıpkı Fettullahçılar gibi sabahın dördünde o eve polis gitmeyebilirdi" diye konuştu.

Avukat Ersöz: Suç işleme kastı söz konusu değildir

Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Odatv’de yayınlanmış bir haber nedeniyle söz konusu suçlamanın unsurlarının oluştuğunu söylemek mümkün değil. Bu tamamıyla basın ve ifade özgürlüğü kapsamında bir haber içeriğinden ibarettir. Burada bir suç işleme kastı söz konusu değildir" dedi.

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç "Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" başlıklı haber nedeniyle, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27'inci Maddesi kapsamında tutuklanmıştı.

Siteye erişim engeli

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklanmasının ardından Odatv internet sitesine erişim engeli getirdi. Odatv, "Yayın hayatımızda ilk kez gerçekleşen bu duruma karşı hukuki haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı okurlarımıza duyururuz" açıklamasını yaptı.

"Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ın tutuklanmaları kabul edilemez"

CHP milletvekili Ali Şeker, Odatv’den gazetecilerin tutuklanmasını eleştirdi. "İktidar gerçekleri halktan kaçırarak iktidarını devam ettirmek istiyor" diyen Şeker DW Türkçe'ye şu açıklamayı yaptı:

"Gerçek gazeteciler de gerçeklerin halkla buluşturulması için mücadele veriyor. Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ın tutuklanmaları kabul edilemez. Tutuklanmak istenen halkın haber alma hakkıdır. Habere ulaşımın engellenmesi mümkünken haber sitesine erişim engelinin konulması, iktidarın gerçek amacının gerçek haberleri veren internet sitelerinin, gazetelerin kapatılmasına yönelik bir girişim olduğu görülüyor."

Faruk Eren

DİSK Basın İş Sendikası Genel Başkanı Faruk Eren ise Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’a destek için gittiği İstanbul Adliyesi’nde DW Türkçe'ye açıklama yaptı. Suriye’ye yönelik operasyonla birlikte gazetecilere yönelik yeni bir saldırı dalgası başladığı söyleyen Eren, "Önce Edirne'de dokuz gazeteci gözaltına alındı. Bunlardan biri tutuklandı. Daha sonra Sputnik Türkiye çalışanları emniyete çağrıldı. En son da Odatv’ye operasyon oldu" dedi.

G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu da soruşturmayı eleştirdi. Platform, "Halkın haber alma hakkına hizmet eden, gerçekleri yazan gazetecileri ve medya kuruluşlarını engellemek için her gün yeni bir hukuksuzluğa imza atılıyor. 24 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1. Yargı Paketi'ndeki düzenlemeye göre, internet sitelerine yönelik verilen erişime engelleme kararlarında sitenin değil, ilgili içeriğin engellenmesi gerekiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sadece ilgili haberin sayfasına erişimi engelleme yetkisi varken sitenin tamamına erişim engelleme kararı alarak hukuksuzluğa imza attı" ifadesine yer verdi.

DW / HT,HK,TY,ETO,HS

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