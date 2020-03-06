 Oda TV soruşturmasında dava | TÜRKİYE | DW | 24.04.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Oda TV soruşturmasında dava

Libya’da ölen MİT mensubunun cenazesine ilişkin haber nedeniyle açılan soruşturmada 6’sı tutuklu 8 kişi hakkında dava açıldı.

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan

MİT Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine, Libya'da görev yaparken hayatını yitiren MİT mensubu ve cenazesine katılan meslektaşları ile faaliyetlerinin ifşa edilmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Aralarında Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Muhabir Hülya Kılınç, Yeniçağ Yazarı Murat Ağırel'in de olduğu 1'i firari, 6'sı tutuklu toplam 8 sanık hakkında kamu davası açıldı.

Şüphelilerin TCK’nın 329/1. maddesinde yer alan "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan beşer yıldan onar yıla, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi gereğince "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Barış Terkoğlu

Barış Terkoğlu

İddianamede MİT TIR’ları benzetmesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, dava konusu olayda "FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpası" ile aynı yöntemin izlendiği savunuldu. Şüphelilerin "organize bir şekilde gerçekleştirdikleri" eylem ile Türkiye'nin dış ve iç siyasal yararları ile güvenliğinin hedef alındığı belirtildi.

Gazeteciler hakkında soruşturma Oda TV adlı internet sitesinde 3 Mart’ta yayınlanan "Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" başlıklı haberinde MİT mensuplarına yönelik gizli bilgi ve fotoğrafları yayınlandığı gerekçesiyle başlatmıştı.

DHA/ÖA,EC

©️ Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Bir yargı trajedisi: Odatv tutuklamaları

Odatv çalışanlarının tutuklanması ve ardından sitesinin erişime engellenmesi, yargıya “İstanbul Grubu“ denilen kişilerin etkisini tartışmaya açtı. Peki yargı kararlarına gerçekten görünmez bir güç mü etki ediyor? (11.03.2020)  

Yorum: Bir haftada beş gazeteci…

Türkiye’nin Suriye ve Libya’daki politikalarına dair paylaşım ve haberler nedeniyle tutuklanan gazeteciler arasına Barış Pehlivan da katıldı. Banu Güven 9 yıl öncesini hatırlatan haftanın özetini DW Türkçe’de yazdı. (07.03.2020)  

Barış Pehlivan tutuklandı

Odatv’de yayınlanan “Libya’da hayatını kaybeden MİT mensupları“ başlıklı haber nedeniyle Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı. Yeniçağ Gazetesi Yazarı Murat Ağırel ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. (06.03.2020)  

Benzer içerik

Türkischer Journalist Barış Pehlivan

Barış Pehlivan tutuklandı 06.03.2020

Odatv’de yayınlanan “Libya’da hayatını kaybeden MİT mensupları“ başlıklı haber nedeniyle Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı. Yeniçağ Gazetesi Yazarı Murat Ağırel ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Türkischer Journalist Barış Pehlivan

Barış Pehlivan için tutuklama talebi 06.03.2020

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan İstanbul Adliyesi'nde savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sultan Özer

Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltında 04.03.2020

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Gözaltı kararının Libya’da hayatını kaybeden MİT mensubunun cenazesine ilişkin haber nedeniyle alındığı bildirildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Ölüm orucundaki Mustafa Koçak yaşamını yitirdi

Müebbet hapis cezası alan, ancak hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek adil yargılanma talep eden Mustafa Koçak, ölüm orucununun 297’inci gününde yaşamını yitirdi.  

FOTO-GALERİ

Ein Tuch mit einem gemalten Regenbogen hängt von einem Balkon (picture-alliance/abaca/IPA/P. Tenagli)

Koronavirüs günlerinde dayanışma ve mizah

Salgın dünyada çok kişiyi iyilik yapmaya teşvik etti. Maddi yardım, kibar bir jest veya sadece birazcık cesaretlendirme...Yöntemler değişse de dünyanın dört bir yanında dayanışma örnekleri yaşanıyor.  