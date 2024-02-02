OCHA: Gazze'de olabileceklerden korkuyoruz

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Gazze Şeridi'ndeki çaresizliğin patlamanın eşiğine geldiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü ise İsrail'e, Refah'a saldırmama çağrısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'e sivillerin sığındığı Refah'a operasyon yapılmaması çağrısında bulunurken, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nin güneyinde "Çaresizliğin patlamanın eşiğine geldiğini" duyurdu.

Cuma günü Cenevre'de açıklamalarda bulunan OCHA Sözcüsü Jens Laerke, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah kentinde çaresizliğin patlamanın eşiğine geldiğini ifade ederek, bölgenin "kaynayan kazan gibi" olduğunu ve "bundan sonra olabileceklerinden korktuklarını" dile getirdi.

Jens Laerke Fotoğraf: UNOCHA

İnsanların Gazze Şeridi'ndeki pek çok farklı bölgeden Refah'a kaçtığını, burada bulabildikleri yerlere sığındığını, kimilerin derme çatma yapılarda ve çadırlarda, kimilerinin ise açık havada yaşadığını aktaran OCHA Sözcüsü Laerke, İsrail'in son günlerde Han Yunus'ta bulunan hastenelerin yakınlarındaki askeri operasyonlarını yoğunlaştırdığına işaret ederek, yaşanan şiddetli çatışmaların "şoke edici" olduğunu vurguladı.

Laerke ayrıca, "Şiddetli çatışmalar sağlık personelinin, yaralıların ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce insanın güvenliğini tehlikeye atıyor" dedi.

"Gazze'de güvende olunabilecek yer kalmadı"

Gazze Şeridi'nde insanların güvende olabilecekleri bir yer kalmadığını, Refah kentinin de güvenli bir yer olmadığını dile getiren Jens Laerke, "Her hafta daha kötüye gidemeyeceğini düşünüyoruz. Ama gelin görün ki daha da kötüleşiyor" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Perşembe günü yaptığı açıklama, askeri operasyonların Refah'a doğru genişletileceğine işaret ediyor. İsrailli askerleri ziyareti sırasında Gallant, tıpkı Han Yunus'ta olduğu gibi Refah'taki Hamas varlığını tasfiye edeceklerini belirtmişti.

Gazze Şeridi'ne insani yardımlar ulaştırılamıyor, kıtlık endişesi artıyor Fotoğraf: DW

Peeperkorn: Refah'a saldırılmamalı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Filistin Bölgeleri'nden Sorumlu Temsilcisi Richard Peeperkorn ise, "Refah'a saldırılmamalı" çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde halihazırda 2 milyonu aşkın insanın yaşadığını, savaş sonrasında bu nüfusun neredeyse yarısının Refah'a kaçtığını anlatan Peeperkorn, Refah kentinin nüfusunun aslında 200 bin olduğunu ve gelinen noktada buradaki nüfusun 1 milyonu aştığını vurguladı.

Mısır sınırı Filistinlilerin çoğunluğuna kapalı kalmaya devam ederken, Refah sokakları yerinden edilmiş binlerce insanla dolmuş durumda. Bunların büyük bir bölümünün, şehrin merkezinde ya da batısında toplanmış halde yaşamını son derece zor koşullar altında sürdürmeye çalıştığı aktarılıyor.

Kıtlık endişesi artıyor

Bu arada DSÖ yetkilisi Peeperkorn, Ocak için Gazze Şeridi'nin kuzeyine planladıkları 15 insani misyonun ancak üçünü, güneye planlanan 11 insani misyondan da ancak dördünü yapabildiklerini açıkladı.

Peeperkorn, Filistin Bölgeleri için insani koridorların oluşturulması çağrısını yaparken, Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve kıtlık tehlikesinden endişeli olduklarını da sözlerine ekledi.

AFP/ DA,ET

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