"Ocean Viking"deki sığınmacılar İtalyan gemisine alınacak

Bir haftayı aşkın süredir Akdeniz'de beklemede olan kurtarma gemisi "Ocean Viking"deki 180 sığınmacının bir İtalyan karantina gemisine alınacağı bildirildi. Sığınmacıları muayene etmek üzere "Ocean Viking"e Sicilya'dan bir tıbbi yardım ekibinin gönderildiğini belirten İtalyan İçişleri Bakanlığı şu ana dek ciddi bir sağlık probleminin tespit edilmediğini ve gemideki durumun da sakinleştiğini açıkladı. Bakanlık, sığınmacıların tamamına koronavirüs testi uygulandıktan sonra Pazartesi "Moby Zaza" adlı gemiye alınacağını açıkladı. Söz konusu geminin şu anda Sicilya’nın liman şehri Porto Empedocle’da bulunduğu belirtildi.

"Denizin ortasında bırakıldık"

Ocean Viking’den Cuma günü acil yardım çağrısı yapılmıştı. İnsani yardım örgütü SOS Méditerranée, gemideki durumun giderek kötüleştiğini, çok sayıda intihar girişimi olduğunu ve ne personelin ne de sığınmacıların güvenliğini sağlayamayacak bir noktaya geldiklerini belirtmişti.

En az 25’i çocuk 180 kişilik sığınmacı grubunun, 25-30 Haziran tarihleri arasında denizden kurtarıldığı ve kimilerinin bir haftayı aşkın süredir belirsizlik içinde beklemede olduğu kaydedilmişti. İtalya ve Malta, Sicilya açıklarında beklemede olan insani yardım gemisinin kendi limanlarına yanaşmasına izin vermemişti.

SOS Méditerranée Almanya Direktörü Verena Papke, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Acil yardım gerektiren durumda 180 kişiyle denizin ortasında yalnız bırakıldık. İtalyan denizcilik yetkililerinin tek tepkisi Ocean Viking’e bir doktor ve kültürel diyalog sağlayıcıdan oluşan bir tıbbi ekip göndermek oldu" diye konuşmuştu.

AB içinde dayanışma talebine somut yanıt yok

Her ay çok sayıda sığınmacı, denize açılmaya elverişsiz botlarla Afrika’dan Avrupa’ya geçmeye çalışıyor. Geçen yıl Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verilerine göre bin 283 sığınmacı bu son derece tehlikeli yolculukta hayatını kaybetti. Son beş yılın bilançosu ise 19 bin ölü.

İtalya ve Malta gibi Akdeniz ülkeleri son dönemlerde sığınmacı kurtarma gemilerinin kabulü konusunda giderek sertleşen politikalar izliyor ve kurtarılan mültecileri genellikle ülkelerine kabul etmiyorlar. Pandemiden sonra limanlarını "güvenli liman" ilan etmemelerine karşın çatışmaların sürdüğü Libya ve Tunus'tan çok sayıda sığınmacı Avrupa’ya geçme umuduyla oldukça tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.

İtalya ve Malta’nın Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden mülteci paylaşımı konusunda dayanışma taleplerini sık sık tekrarlamalarına karşın, Birlik içinde henüz bu yönde somut bir adım atılabilmiş değil.

AFP,dpa / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe