 Obama: ″Seçim haklarımız cerrahi özenle kesiliyor″ | DÜNYA | DW | 31.07.2020

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DÜNYA

Obama: "Seçim haklarımız cerrahi özenle kesiliyor"

ABD Başkanlık seçimlerine kısa süre kala, Donald Trump'ın Portland'daki göstericilere müdahalesine bir tepki de eski başkanlardan Barack Obama'dan geldi.

Barack Obama

Barack Obama

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Oregon eyaletindeki Portland kentinde 63 gündür süren protestolara karşı Başkan Donald Trump'ın tutumunu eleştirenler arasına eski başkanlardan Barack Obama da katıldı.

ABD'nin ilk siyah Başkanı Barack Obama, halefi Trump'ı sert bir dille eleştirdi. B,r süre önce hayatını kaybeden, Temsilciler Meclisi üyesi ve sivil haklar savunucusu John Lewis için düzenlenen anma töreninde bir konuşma yapan Obama, "Hükümetimizin barışçıl göstericilere göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etmeleri için federal polis gönderdiğine tanıklık ediyoruz" dedi.

Obama, Trump'ın adını kullanmadan yaptığı konuşmada, siyahların ve diğer azınlıkların seçime katılımını engelleme uygulamalarını da eleştirdi. Obama, seçim lokallerinin kapatılması, mektupla oy verme süreci ve oy kullanmak için kayıt işlemlerini zorlaştıran uygulamaların en çok azınlıkları etkilediğini ifade ederek, "seçim haklarımız cerahhi özenle kesiliyor" dedi.

Hükümetle yerel yönetim arasında gerilim

Siyah Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Portland'da devam ediyor. Söz konusu protesto gösterileri Cumhuriyetçi hükümet ile Demokrat yerel yönetimler arasında gerilime yol açtı. Trump karşıtı gösterilere dönüşen eylemler şiddetini artırırken, Başkan Trump'ın kente federal polis göndermesi üzerine gerilim daha da tırmandı.

Federal polisin göstericilere sert müdahalesi büyük tepki topluyor. Demokrat Parti’nin oy oranının yüksek olduğu eyalette, Trump seçim öncesi gerilimi tırmandırmakla suçlanıyor. 3 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimlerine kısa bir süre kala Trump'ın, seçimlerden önce gerilimi, "bilinçli" bir şekilde başlattığı ve ardından kendini, "Hak ve Düzenin Başkanı" olarak lanse edeceği iddia ediliyor.

Son kamuoyu anketlerine göre Demokratların Başkan adayı ve Obama döneminin Başkan Yardımcısı Joe Biden, Trump'ın önünde görünüyor.

ABD Başkanı Trump Perşembe günü de, pandemi nedeniyle mektupla oy kullanmanın ihlallere yol açabileceği gerekçesiyle seçim tarihini erteleme önerisiyle tartışmalara yol açtı. Trump'ın açıklaması muhalif Demokratların yanı sıra Cumhuriyetçiler içinde de büyük bir kesim tarafından reddedildi.

DW,AFP / GA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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