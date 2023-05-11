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Sinan Oğan
Sinan OğanFotoğraf: Burhan Ozbilici/AP Photo/picture alliance
PolitikaTürkiye

Oğan'dan "çekilecek" iddialarına yanıt: Daha yeni başladık

2 saat önce

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi üzerine Sinan Oğan'ın da adaylığını çekeceği ileri sürüldü. Oğan ise iddiaları sosyal medya hesabında yalanladı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bugün düzenlediği basın toplantısında cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamasının ardından, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, kendisinin de adaylıktan çekilebileceği yönündeki söylentilere açıklık getirdi.

Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda söylentileri yalanlayarak adaylığının sürdüğünü vurguladı:

Oğan, "Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul’dayım. Haber Türk Tv'de. Yarın Ankara’da olacağım. Bize katılımlar bekliyoruz. Ankara’da olacağız. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Oğan daha sonra yaptığı diğer paylaşımda ise cumhurbaşkanı adaylığından çekilmeyeceğini bir kez daha vurgulayarak, "Daha yeni başladık, isteyen varsa bizim lehimize çekilebilir" dedi.

Özdağ'dan açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın adaylıktan çekileceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Özdağ Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iddiaların yalandan ibaret olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği iddiaları yalandan ibarettir. Zafer Partisi ve Sinan Oğan Türk halkının Yeşil Sol ile HÜDA-PAR arasına sıkışmasına izin vermeyecektir. Zafer yakın, meşaleleri yakın."

DW/TY,BK

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