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ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan
ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan OğanFotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Oğan: Kriz yaşanmaması için sorumluluk alacağız

10 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla kilit konuma yükselen ATA İttifakı'nın adayı Oğan, kimi destekleyecekleri konusunda açıklamalarda bulundu. CHP'den de "Fikirlerimizde farklılık yok" mesajı geldi.

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Kesin olmayan resmi sonuçlara göre dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5,17'lik oyla ikinci turda belirleyici konuma yükselen ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "İstediğimiz bütün hedeflere vardık. Bundan sonra biz Türkiye'nin bir krize ve siyasi çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz ve alacağız" dedi.

Yurt dışından getirilen oyların sayımının devam ettiği Ankara Ticaret Odası Congresium önünde açıklamalarda bulunan Oğan, ilk günden beri sahayı doğru okuduklarını ve seçimin ikinci tura kalacağını öngördüklerini belirterek "Biz yüzde 11-12 oy bekliyorduk. O oyu aldığımızı da düşünüyoruz. Birtakım sandıklarda yüzde 2’lik bir erozyonumuz oldu. Son 3 gün Muharrem İnce’den boşalan kitle bize saldırdı. Seçim günü söylenti çıkardılar. Okullara pankartlar astılar 'Sinan Oğan çekildi' diye. Her türlü pis oyunu oynadılar; ama buna rağmen biz hedefimizden geri durmadık. Biz ne demiştik; 'Türk milletçileri bu seçimin tam göbeğinde olacak' demiştik. Biz 'HDP ve HÜDA PAR bu seçimde kilit olamayacak' demiştik. 'Biz bu seçimin belirleyeni olacağız' demiştik. Biz istediğimiz bütün hedeflere vardık. Bundan sonra biz Türkiye’nin bir krize ve siyasi çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz ve alacağız" şeklinde konuştu.

"Oğan'ın değil ortak aklın kararı olacak"

Oğan, gazetecilerin 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna, "İstişare yapacağız. Ben bugün hem ATA İttifakı’nın bileşenlerini toplantıya davet ettim, hem de beraber yürüdüğüm kendi yol arkadaşlarımı davet ettim. Ortak bir istişare toplantısı yapacağız. En kısa sürede bir neticeye varacağız. Bu netice Sinan Oğan’ın kararı olmayacak, ortak aklın kararı olacak" yanıtını verdi.

CHP'den açıklama: Aramızda farklılık yok

Diğer yandan dün gece seçimin ikinci tura kaldığının belirginleştiği sıralarda CHP lideri ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sinan Oğan'ı telefonla arayarak bir görüşme gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştı. Bugün Halk TV canlı yayınına katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili bilgi verdi. Kılıçdaroğlu'nun Oğan'ı arayarak tebrik ettiğini ve gayet olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Özkoç, Oğan ile ilgili olarak "Milletimizin beklentileri ile ilgili düşüncelerimizde bir farklılık olduğunu düşünmüyorum. Milli duruşumuzla ilgili bir farklılığımız olduğunu da düşünmüyorum. Bugün milletimizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Umudum odur ki; bu birlik ve beraberlik gerçekleşir. Ve Türkiye doğru bir şekilde tekrar umuda yelken açar" ifadelerini kullandı.

Oğan, Millet İttifakı'nı HDP ile, Cumhur İttifakı'nı da HÜDA-PAR ile yaptıkları seçim iş birliği nedeniyle eleştirmişti.

DHA,DW/BK,HT

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