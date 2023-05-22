Oğan'ın kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan sert açıklama

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Oğan'ın Erdoğan'a destek çağrısı yapmasına tepkiler yağıyor. Kılıçdaroğlu, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli!" dedi.

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'taki ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından sert bir mesaj yayınladı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da Oğan'a tepkisini, Oğan'ın seçmene sıklıkla tekrarladığı "Size cenneti vaat edemeyebiliriz belki. Ama cehennemin kapılarını kapatabiliriz" sözleri üzerinden gösterdi.

Salıcı, Twitter hesabından yaptığı “Bugün daha net görüyoruz ki cehennemin kapılarını kapatmak sadece Kemal Kılıçdaroğlu ile mümkündür!” dedi.

Ata İttifakı içinde seçim sürecini Sinan Oğan ile yakın istişare içinde yürüten Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Oğan'ın açıklamasının sadece kendi politik tercihi olduğunu belirterek Zafer Partisi adına açıklamayı yarın kendisinin yapacağını vurguladı.

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ilk turda yüzde 5,17 oranında oy almıştı. Oğan, ikinci turda kimi destekleyeceğine dair bugün yaptığı açıklamada istikrar vurgusu yapmış ve Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklenmesi çağrısında bulunmuştu.

DW/BK,EC