NYT: Trump İran’ı vuracaktı

Amerikan medyasının önemli gazetelerinden New York Times, Başkan Donald Trump‘ın, Amerikan ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürülmesinin ardından, İran hedeflerine yönelik bir intikam saldırısına onay verdiğini ancak daha sonra bu kararından vazgeçtiği iddia etti. Gazete, hükümete yakın bir kaynağa dayandırdığı haberde, Trump’ın aralarında birçok radar tesisi ile füze bataryalarının olduğu İran’daki hedeflere saldırı düzenlenmesi fikrini önce kabul etmesine rağmen, kısa bir süre sonra bu planı durdurduğunu öne sürdü. Donald Trump, ABD ordusuna ait bir İHA’nın İran tarafından düşürülmesinin ardından dün sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "İran çok büyük bir hata yaptı!" açıklamasında bulunmuş, daha sonra da bunun bir insani hata olabileceğini belirterek, İran’ın böyle bir hareketi bilinçli yaptığına inanmanın kolay olmadığını bildirmişti.

Körfez sivil uçuşlara kapatıldı

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Federal Havacılık Dairesi (FAA), Basra ve Umman Körfezleri’nin İran hava sahasında kalan bölgelerine uçuş yasağı getirdi. FAA, Twitter üzerinden yayınladığı mesajla ABD’de kayıtlı uçakların, konuyla ilgili ikinci bir açıklamaya kadar söz konusu bölgede uçamayacağını duyurdu. Duyuruda, bölgede yoğunlaşan askeri faaliyetler ve artan siyasi gerilimin, sivil havacılık bünyesindeki uçaklar için bir tehlike oluşturabileceği vurgulandı. İran dün Hürmüz Boğazı yakınlarında, kendi hava sahasında seyreden ABD’ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıklamıştı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da olayı doğrulamış ancak hava aracının uluslararası hava sahasında olduğunu öne sürmüştü.

İHA nerede vuruldu?

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, düşürülen İHA’nın kendi hava sahalarında seyrettiğini ispatlamak için dün hedefin vurulduğu noktanın koordinatları olduğunu belirttiği bilgileri paylaşmış ayrıca düşen İHA’nın parçalarının İran karasularında bulunduğunu bildirmişti. Amerikan Savunma Bakanlığı ise söz konusu İHA’nın, harita üzerinde uçuş güzergahını gösterdiği iddia edilen bir grafikle, uluslararası hava sahasında uçtuğunu savunmuştu.

dpa, AFP / ET,HT

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