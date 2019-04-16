 NYT: Trump 10 yılda 1 milyar dolardan fazla zarar etti | DÜNYA | DW | 08.05.2019

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DÜNYA

NYT: Trump 10 yılda 1 milyar dolardan fazla zarar etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın 1985-1994 yılları arasında 1,17 milyar dolar zarar ettiği bildiriliyor. New York Times’ın haberine göre, Trump söz konusu 10 yılın 8’inde gelir vergisi ödemedi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın iş insanı olarak 1980'li ve 90'lı yıllarda milyarlık zarar ettiği bildiriliyor. New York Times gazetesinin haberine göre, Trump'ın 1985 ile 1994 yılları arasında çok yüksek zarar etmesi nedeniyle söz konusu 10 yılın 8'inde gelir vergisi ödemediği kaydediliyor.

ABD'deki Milli Gelirler Dairesi'nin (IRS) verilerine dayandırılan habere göre, 1985 yılında binalarındaki kumarhaneler, oteller ve mağaza alanlarına sahip olan Trump'ın 46,1 milyon dolar zarar beyan ettiği, 1994 yılına kadar zararın toplam bir milyar 170 milyon dolara çıktığı belirtiliyor. Bu kayıtları "yüksek gelirli” diğer vergi mükelleflerinin verileri ile karşılaştıran New York Times, Trump'ın söz konusu dönemde en fazla para kaybeden vergi mükellefleri arasında olduğunu bildirdi.

Sürekli olarak "çok iyi pazarlık yapan başarılı bir iş adamı” olduğunu dile getiren ABD Başkanı Trump ise, gazetenin haberine Twitter üzerinden tepki gösterdi. Trump, "çok eski bilgilere” dayanan haberin, "çok yanlış yalan haber” olduğunu iddia etti.

Trump vergi beyannamelerini açıklamamaya devam ediyor

ABD'de Demokrat Parti, Başkan Trump'ın vergi beyannamelerini açıklamasını talep ediyor. New York Times'ın haberi Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, Trump'ın vergi beyannamelerinin gizli kalmaya devam edeceğini açıklamasının hemen ardından geldi.

USA New York - Trump Gebäude

New York'taki Wall Street'te bulunan Trump Binası (Foto: Arşiv)

Trump, 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde yasal bir zorunluluk olmadığı halde 1970'li yıllardan bu yana süregelen bir geleneği bozarak vergi beyannamesini Kongre ile paylaşmayı reddetmişti. Trump, böylece 1969-1974 yılları arasında görev yapan Richard Nixon'dan bu yana beyannamelerini kamuoyuyla paylaşmayan ikinci ABD Başkanı olmuştu. Trump'ın bu kararı çeşitli spekülasyonlara neden oluyor. ABD Başkanı'nın belli iş faaliyetlerini gizli tutmaya çalıştığı veya servetinin iddia ettiği büyüklükte olmadığı öne sürülüyor.

 

AFP/AÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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