 NYT: İktidar sahibi 201 erkek MeToo sonucu işinden oldu | DÜNYA | DW | 24.10.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

NYT: İktidar sahibi 201 erkek MeToo sonucu işinden oldu

New York Times gazetesinin araştırmasına göre #MeToo hareketi sonucunda nüfuz sahibi 201 erkek işini kaybetti.

USA #MeToo Protestmarsch in Hollywood (Getty Images/AFP/M. Ralston)

The New York Times gazetesi Salı günü MeToo hareketi sonrası cinsel taciz iddiaları nedeniyle işini bırakmak zorunda kalan 201 tanınmış erkeğin yerine kimlerin getirildiğine ilişkin araştırmasını yayımladı. 

Araştırma, Hollywood’un ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'e yönelik cinsel taciz ve tecavüz skandalının birinci yılında yapıldı. Söz konusu 201 erkeğin toplam 920 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia ediliyor.

Gazetenin araştırması, cinsel taciz iddiaları nedeniyle 201 erkeğin işini bırakmak zorunda kaldığını, boşalan 124 pozisyonun neredeyse yarısına kadınların getirildiğini ortaya koydu.

Araştırmada ayrıca Weinstein skandalından bir yıl önce benzer iddialar nedeniyle görevini bırakmak zorunda kalanların ise 30 kişi olduğu belirtildi.

Elde edilen sonuçlara göre, #MeToo hareketi toplumdaki iktidar yapılarının en görünür olduğu sektörleri sarstı.

İddialar nedeniyle boşalan pozisyonlara getirilen kadınların üçte birinin medya sektöründe, dörte birinin hükümet kademelerinde, beşte birinin ise eğlence ve kültür sektöründe faaliyet gösterdiği bilgisi verildi.

Çalışma alanında cinsel tacizin halen son bulmadığı gösteren araştırmada, boşalan posizyonlara kadınların getirilmiş olmasının da “değişimi garanti altına almayacağı” belirtildi.

Hollywood'un en ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'e yönelik cinsel taciz ve tecavüz iddiaları Ekim 2017'de ortaya çıkmış ve skandal Twitter'da büyük yankı bulmuştu. Kadınların uğradıkları cinsel tacizleri #MeToo etiketiyle paylaştığı hareket kısa sürede dünya genelinde yayılmıştı.

DW,dpa/MY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Weinstein adalete teslim oldu

ABD'de onlarca kadın tarafından tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein polise teslim oldu. (25.05.2018)  

Cinsel tacize karşı Speak Up girişimi

Berlinale'ye bu yıl damgasını vuran konulardan biri #MeToo tartışmaları. Bu çerçevede cinsel tacize karşı kadınların sesini yükseltmesini hedefleyen Speak Up adlı girişimin tanıtımı yapıldı. (18.02.2018)  

#MeToo: 100 günde çığlığa dönüşen hareket

Flört, taciz ya da cinsel saldırıların ifşası… 100 gün boyunca Twitter’da güncelliğini koruyan ''MeToo'' (Ben de) etiketi dünya çapında bir tepki hareketine dönüştü. Bu hareketin kronolojisini derledik: (23.01.2018)  

Benzer içerik

USA Protest #MeToo

Yorum: #MeToo'nun birinci yılı - Mücadeleye değdi! 05.10.2018

Yapımcı Harvey Weinstein'a taciz suçlamasıyla başlayan #MeToo kampanyası 1. yılını doldurdu. DW'den Helena Kaschel'e göre, önemli olan mücadelenin bundan sonra ne şekilde ilerleyeceği.

Spanien | Parlamentsdebatte zum Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Rajoy | Pedro Sanchez

İspanya Başbakanı: 'Evet' demiyorsa tecavüzdür 18.07.2018

İspanya’da hükümet, açıkça rıza gösterilmeyen cinsel ilişkilerin tecavüz sayılmasına ilişkin yeni yasa için düğmeye bastı.

#MeToo Protest von Frauen

#MeToo: 100 günde çığlığa dönüşen hareket 23.01.2018

Flört, taciz ya da cinsel saldırıların ifşası… 100 gün boyunca Twitter’da güncelliğini koruyan ''MeToo'' (Ben de) etiketi dünya çapında bir tepki hareketine dönüştü. Bu hareketin kronolojisini derledik:

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild Kündigung Atomabkommen mit Iran durch USA (Imago/Ralph Peters)

AB İran yaptırımlarını takasla aşacak

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları 4 Kasım'da devreye giriyor. AB, Avrupalı şirketlerin yaptırımlara takılmaması için bir mekanizma geliştirdi. Takasa dayalı mekanizma aynı tarihte yürürlükte olacak. 

FOTO-GALERİ

Deutschland Anna Amalia Bibliothek in Weimar (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

Dünyanın en güzel kütüphaneleri

Kütüphaneler 4 bin yılı aşkın bir süredir insanları bilgiyle buluşturuyor.  