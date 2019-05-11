 NYT: ABD Ortadoğu′ya 120 bin asker gönderebilir | DÜNYA | DW | 14.05.2019

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DÜNYA

NYT: ABD Ortadoğu'ya 120 bin asker gönderebilir

ABD'nin, Ortadoğu'daki Amerikan güçlerine İran tarafından saldırılması ya da Tahran'ın nükleer silah çalışmalarını yoğunlaştırması durumunda bölgeye 120 bin asker göndermeyi değerlendirdiği bildirildi.

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New York Times gazetesinin haberine göre, Beyaz Saray İran'ın Amerikan güçlerine saldırması ya da nükleer silah çalışmalarını yoğunlaştırması hâlinde Ortadoğu'ya 120 bin asker göndermeye yönelik bir planı değerlendiriyor.

Haberde, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın söz konusu planı, Trump yönetimine geçen Perşembe günü sunduğu bildirildi.

İsmi açıklanmayan Trump yönetimi yetkililerine dayandırılan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey güvenlik danışmanlarıyla yaptığı toplantıda gündeme getirilen plan, İran'ın işgalini öngörmüyor. Gazeteye konuşan kaynaklar, böyle bir operasyon için daha fazla asker gerekeceğine dikkat çekiyor. Ancak plan kapsamında öngörülen sayının da 2003 yılında George W. Bush dönemindeki Irak işgalinde bölgeye konuşlandırılan asker sayısına yaklaştığı görülüyor.

Beyaz Saray'da ele alınan plan, ABD ile İran arasındaki gerginliğin tırmandığı bir dönemde gündeme geldi.

Trump: Büyük acı çekerler

Washington ile Tahran arasındaki tansiyon, ABD'nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koymasının ardından yükselmişti. ABD son dönemde Ortadoğu'ya gönderdiği savaş gemileri ve bombardıman uçaklarıyla bölgedeki deniz ve hava kuvvetlerini de güçlendirmişti.

ABD Başkanı Trump, Pazartesi günü, Birleşik Arap Emirlikleri açıklarındaki petrol tankerlerini hedef alan saldırılarla ilgili soru soran gazeteciye yanıt verirken İran'ın bölgedeki Amerikan güçlerini vurması durumunda "büyük bir sorunla" karşılaşacağını söyledi. Trump, "Bir şey yaparlarsa, büyük acı çekerler" dedi.

DW,dpa,rtr,AFP/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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