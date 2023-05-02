Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı sona erdi

Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırlarındaki kırsal bölgelerde terörle mücadele gerekçesiyle bu gece yarısı 04.00 itibarıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağı saat 09.30'da sona erdi.

Mardin Valiliği, terörle mücadele amacıyla düzenlenen operasyon nedeniyle 9 kırsal mahalle ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu. Son gelen duyuruyla birlikte sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince, 02 Mayıs 2023 Salı günü saat 04:00'dan itibaren bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesi Tekağaç, Sapanlı, Mağaracık, Arpalı, Bahminin, Kaleli, Şekrin, Yol, Güneli mahalleri ve mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştur. İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 02.05.2023 tarihi, saat 09.30 itibarı ile kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz" denildi

DW/TY,EC

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?