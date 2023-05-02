  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: Reuters/Sertac Kayar
PolitikaTürkiye

Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı sona erdi

3 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 9 mahalle ve mezrada ilen edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi. Mardin Valiliği yasağın terörle mücadele kapsamında getirildiğini açıkladı.

https://p.dw.com/p/4QmX1

Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırlarındaki kırsal bölgelerde terörle mücadele gerekçesiyle bu gece yarısı 04.00 itibarıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağı saat 09.30'da sona erdi. 

Mardin Valiliği, terörle mücadele amacıyla düzenlenen operasyon nedeniyle 9 kırsal mahalle ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu. Son gelen duyuruyla birlikte sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. 

Valilikten yapılan açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince, 02 Mayıs 2023 Salı günü saat 04:00'dan itibaren bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesi Tekağaç, Sapanlı, Mağaracık, Arpalı, Bahminin, Kaleli, Şekrin, Yol, Güneli mahalleri ve mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştur. İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 02.05.2023 tarihi, saat 09.30 itibarı ile kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz" denildi

 

DW/TY,EC

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Ankara'da Anayasa Mahkemesi binası

AYM'den 'terörist' diye öldürülen köylüye dair emsal karar

AYM'den 'terörist' diye öldürülen köylüye dair emsal karar

AYM, Mardin'de bir köylünün terörist sanılarak öldürülmesine ilişkin davada emsal bir karara imza attı. Mahkeme, köylünün yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmetti ve beş askerin yeniden yargılanmasına karar verdi.
Hukuk ve Adalet19 Ocak 2022
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek

"İçişleri Bakanlığı'nın paralel yapı kurduğunu tespit ettik"

Politika15 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İşten çıkartılan işçilerin eylemi (Fotoğraf: Arşiv)

1 Mayıs'tan seçime: İşçi önce demokrasi istiyor

1 Mayıs'tan seçime: İşçi önce demokrasi istiyor

Politika1 Mayıs 2023
Sör Tim Berners-Lee'nin ilk World Wide Web'i tasarladığı NeXT bilgisayarı

World Wide Web 30 yıl önce kullanıma açıldı

World Wide Web 30 yıl önce kullanıma açıldı

Teknoloji30 Nisan 2023
Tunceli kent merkezinde CHP'nin bayrakları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asılı

Tunceli'de Kılıçdaroğlu heyecanı

Tunceli'de Kılıçdaroğlu heyecanı

Politika30 Nisan 2023
Sivil Platform lideri Donald Tusk

Polonya'da yaklaşan seçimler: Muhalefet iktidarın hedefinde

Polonya'da yaklaşan seçimler: Muhalefet iktidarın hedefinde

Politika29 Nisan 2023
Almanya'da sandıklar 27 Nisan Perşembe günü açıldı

Almanya'daki Türk seçmenler kime, neden oy veriyor?

Almanya'daki Türk seçmenler kime, neden oy veriyor?

Politika29 Nisan 2023
Isar 2 nükleer santrali

Almanya'nın nükleer atıklarına ne olacak?

Almanya'nın nükleer atıklarına ne olacak?

Doğa ve Çevre29 Nisan 2023
Ana sayfaya dön