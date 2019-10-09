 Nusaybin′de 8, Suruç′ta 2 sivil yaşamını yitirdi | TÜRKİYE | DW | 11.10.2019

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TÜRKİYE

Nusaybin'de 8, Suruç'ta 2 sivil yaşamını yitirdi

Suriye’ye yönelik harekatta bugün Nusaybin ve Suruç’ta 10 sivil yaşamını yitirirken Suriye’den üç askerin ölüm haberi geldi.

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Mardin’in Nusaybin ilçesine Suriye'deki YPG güçleri tarafından düzenlenen havan mermili saldırıda sekiz kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı. İlçe merkezinde farklı noktalara düştüğü belirtilen havan mermilerinin Suriye tarafında YPG kontrolündeki bölgeden atıldığı bildirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine de Suriye'nin Ayn el Arab bölgesinden havan saldırısı düzenlendi. Suruç'a bağlı Çaykara köyüne havan mermilerinin isabet etmesi sonucu muhtar Halil Yağmur ile Şıh Güzel isimli vatandaşın yaşamını kaybettiği bildirildi. Saldırıda beş kişi de yaralandı.

Üç askerin ölüm haberi geldi

Milli Savunma Bakanlığı, İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in 11 Ekim tarihinde Barış Pınarı harekat bölgesinde; Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen ve Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in de Zeytin Dalı harekat bölgesindeki üs bölgesine YPG tarafından düzenlenen havan saldırısında yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan ayrı bir açıklamada ise YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sivil ölüm iddiaları yalanlandı. Açıklamada, TSK'nın Kamışlı ve Derik'te sivil halkı hedef aldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı, bu bölgelerde TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmadığı kaydedildi.

Böylelikle 9 Ekim saat 16.00'da başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'den düzenlenen YPG saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 17'ye yükselirken toplam dört Türk askeri yaşamını yitirdi.

"Kamışlı'da beş IŞİD'li kaçtı iddiası

Diğer yandan YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Kamışlı'da kalabalık bir semtte patlayıcı yüklü bir aracın infilak ettiğini, olayda üç sivilin yaşamını yitirdiğini, dokuz kişinin yaralandığını bildirdi.

Kürt özerk bölgesinin güvenlik birimi Asayiş'ten yapılan açıklamada saldırının, harekatla ilgili haber yapmak üzere bölgeye giden gazeteci ve sivillerin içeride bulunduğu sırada bir restoranda meydana geldiği kaydedildi.

AFP haber ajansı, saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini duyurdu.

SDG ayrıca Kamışlı'da bir cezaevinden beş IŞİD'linin kaçtığını duyurdu. Cezaevinin öncesinde Türk topçu atışlarına hedef olduğu iddia edildi.

DW,DHA,AFP,dpa/BK,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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