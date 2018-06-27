 Nuriye Gülmen gözaltına alındığını duyurdu | TÜRKİYE | DW | 06.07.2018

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TÜRKİYE

Nuriye Gülmen gözaltına alındığını duyurdu

KHK ile ihraç edilmesinin ardından 324 gün açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

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Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Selçuk Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilmesinin ardından 324 gün boyunca açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen, polis tarafından karakola götürüldüğünü açıkladı.

Gülmen, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Arama kararım olduğu söylenerek belko'dan indirildim. Karakola götürülüyorum" yazdı.

Halkın Hukuk Bürosu da Gülmen'in Ankara'da havalimanından çıkışı sırasında servis aracından indirilerek gözaltına alındığını duyurdu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında görevinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen, eğitimci Semih Özakça ile birlikte 9 Kasım 2016'da Ankara'daki Yüksel Caddesi'nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde eylem başlatmıştı. 11 Mart 2017'de açlık grevine başlayan Gülmen ve Özakça, eylemlerinin 76'ıncı gününde tutuklanmıştı. Cezaevinde de açlık grevine devam eden ve 193 gün tutuklu kalan Gülmen, "terör örgütü üyeliği" ile yargılandığı davada mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme, yaklaşık 30 kilo kaybeden Gülmen'i tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı ile tahliye etmişti. Gülmen ve Özakça, eylemlerinin 324'üncü gününde açlık grevine son verme kararı almıştı.

DW,ÖA/GY

© Deutsche Welle Türkçe

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