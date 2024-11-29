Nuri Şahin'e BVB yöneticisinden güçlü destek

Borussia Dortmund'un Yönetim Kurulu Başkanı Watzke, "çok iyi" bir teknik direktör olarak tanımladığı Nuri Şahin'in dünyaca ünlü bir çalıştırıcı olabilmek için tüm meziyetlere sahip olduğunu dile getirdi.

Almanya'nın önde gelen futbol takımlarından Borussia Dortmund'un (BVB) Yönetim Kurulu Başkanı Hans-Joachim Watzke, teknik direktörleri Nuri Şahin'in çok iyi bir kariyeri olacağına inandığını dile getirdi.

Sky televizyonuna Şahin ile ilgili açıklamalarda bulunan Watzke, "Nuri çok iyi bir teknik direktör olabilmek için gereken tüm meziyetlere sahip. Yani aslında halihazırda çok iyi bir teknik direktör, dünya çapında çok büyük bir teknik direktör olabilmek için her şeye sahip" ifadelerini kullandı. Bu seviyelere gelebilmek için 10-15 yıl bu mesleği yapmak ve kupalar kazanmak gerektiğini dile getiren Watzke, gerek Almanya'da gerek ise Türkiye'de ve diğer ülkelerde, BVB gibi bir takımın sorumluluğunu alabilecek kadar deneyimli olmadığı yönünde eleştirilere maruz kalan Nuri Şahin ile ilgili olarak, "Nuri tam bir profesyonel. Futbolculuk döneminde çok sayıda olağanüstü, mükemmel teknik direktör ile çalıştı. Onlardan çok şey öğrendi. Klopp, Mourinho ve birçok başka ismi birebir yaşadı" dedi.

"Tecrübesizlik sorun değil"

36 yaşındaki Şahin'in teknik direktör olarak fazla tecrübe sahibi olmamasının sorun olmadığını da vurgulayan Hans-Joachim Watzke, "Nuri çok hırslı biri. (Dortmund'da) birkaç kupa kazanacağına inanıyorum" diyerek Borussia Dortmund altyapısında yetişen Nuri Şahin'in günün birinde takımın teknik direktörü olacağını "her zaman hesaba kattığını" belirtti.

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Bundesliga'da 11 haftanın ardından beşinci sırada yer alıyor Fotoğraf: Anke Waelischmiller/Sven Simon/picture alliance

Borussia Dortmund'da uzun yıllardır yöneticilik yapan ve adı kulüple özdeşleşen 65 yaşındaki Watzke, aynı zamanda Alman Futbol Ligi (DFL) Denetleme Kurulu Başkanlığı, Alman Futbol Federasyonu (DFB) Başkan Yardımcılığı ve 2022 yılından bu yana DFB'nin Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ndeki (UEFA) delegesi sıfatları ile Alman futbolunun en etkili ismi olarak görülüyor.

30 Kasım Cumartesi günü saat 18.30'da (TSİ 20.30), kendi sahasında lig lideri Bayern Münih'i ağırlayacak olan sarı-siyahlılar, 11 haftası geride kalan ligde, Bayern Münih'in 10 puan gerisinde 5. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise daha başarılı bir grafiği olan Borussia Dortmund, 36 takımlı ligde, beşinci hafta sonunda 12 puanla 4. sırada yer alıyor.

SID / ET,BK

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