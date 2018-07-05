 NSU ombudsmanı: Ölenlerin yakınları için dernek kurulmalı | ALMANYA | DW | 09.07.2018

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ALMANYA

NSU ombudsmanı: Ölenlerin yakınları için dernek kurulmalı

Alman hükümetinin NSU kurbanları için görevlendirdiği ombudsman Barbara John, Almanya'da terör saldırılarında ölenlerin yakınları için bir dernek kurulmasını önerdi.

NSU ombudsmanı Barbara John

NSU ombudsmanı Barbara John

Alman hükümetinin NSU kurbanları ve yakınları için görevlendirdiği ombudsman Barbara John Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, Almanya'da terör saldırılarında yaşamını yitirenlerin yakınları için bir dernek kurulması gerektiğini söyledi. John, "Terörist şiddetin kurbanlarının seslerini dile getirmesi için böyle bir dernek kurulmalı. Bu dernek hem radikal İslamcı saldırılar, hem de aşırı sağcı terörün kurbanları için olmak zorunda" dedi.

"Başka ülkelerde var"

Barbara John; Norveç, Fransa, İspanya gibi birçok Avrupa ülkesinde terörist şiddete kurban gidenlerin yakınları için böylesine derneklerin kurulduğunu hatırlattı. Bu tür derneklerin siyaset, medya, güvenlik birimleri ve okulların da muhatabı olduğunu ve kurbanlara hizmet veren danışma merkezleri ve gruplarla birlikte çalıştığını belirterek, "Böyle bir derneğin Alman hükümeti, toplum ve hükümetin kurbanlardan sorumlu temsilcisinin de desteğine ihtiyacı var" dedi.

Berlin eyaletinin eski Yabancılar Sorumlusu olan John, NSU örgütünün su yüzüne çıkmasının ardından Alman hükümeti tarafından kurbanların yakınları için görevlendirilmişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel 2012 yılında NSU kurbanları için yapılan törenlerde kurbanların ailelerine olayların açıklığa kavuşturulacağı ve NSU örgütüne yardım edenlerin de ortaya çıkarılacağı sözünü vermişti.    

NSU örgütüne yönelik davada 11 Temmuz Çarşamba günü kararın açıklanması bekleniyor. On kişiyi öldürmek, banka soygunu yapmak ve bombalı saldırılar düzenlemekle suçlanan NSU örgütüne yönelik dava 2013 yılından bu yana Münih'te görülüyor. 

KNA/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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