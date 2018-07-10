NSU kurbanları kimlerdi?

Enver Şimşek: NSU'nun ilk kurbanıydı. Türkiye kökenli Şimşek, 9 Eylül 2000'de Nürnberg'de seyyar çiçekçi tezgahının önünde iki farklı tabancadan çıkan sekiz kurşunla vuruldu. 38 yaşındaki Enver Şimşek, vurulduktan iki gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Enver Şimşek iki çocuk babasıydı.

Abdurrahim Özüdoğru: NSU'nun Nürnberg'deki üç kurbanından ikincisiydi. Türkiye kökenli Özudoğru, 13 Haziran 2001'de sahip olduğu terzi dükkânında başına sıkılan iki kurşunla öldürüldü. Özüdoğru öldürüldüğünde 49 yaşındaydı.

Süleyman Taşköprü: İki hafta sonra 27 Haziran 2001'de Hamburg'da babasının işlettiği manavda öldürüldü. 31 yaşındaki Taşköprü, Şimşek gibi iki farklı tabancadan sıkılan kurşunlarla katledildi. Bu tabancalardan birinin NSU cinayetlerinin çoğunda kullanılan Çeska diğerinin ise 315 model Bruni olduğu belirlendi.

Habil Kılıç:29 Ağustos 2001'de Münih'te sahibi olduğu manavda vuruldu. Öldürüldüğünde 38 yaşındaydı. Bu olayın ardından cinayetleri işlediği belirtilen NSU üyeleri Uwe Börnhardt ve Uwe Mundlos eylemlerine ara verdi.

Mehmet Turgut: NSU'nun beşinci kurbanı oldu. Mehmet Turgut, 25 Şubat 2004'te Rostock'ta bir döner büfesinin önünde başına sıkılan üç kurşunla katledildi. Öldürüldüğünde 25 yaşında olan Mehmet Turgut, olaydan birkaç gün önce Hamburg'dan Rostock'a gelmiş ve cinayetin işlendiği gün arkadaşına yardım etmek için döner büfesinde çalışmak istemişti.

İsmail Yaşar: 9 Haziran 2005'te Nürnberg'de sahibi olduğu döner büfesinde vuruldu. Diğer sekiz kurban gibi Türkiye kökenli İsmail Yaşar öldürüldüğünde 50 yaşındaydı. Bu olayın ardından polis işlenen altı cinayetin "Hollanda'daki Türk uyuşturucu mafyası” ile bağlantısı olabileceği ihtimali üzerinde durmaya başladı. Birçok görgü tanığının olay yerinde bisikletli iki erkeği gördüğünü söylemesine rağmen polis doğru izlere ulaşamadı.

Theodoros Boulgarides:15 Haziran 2005'te Münih'teki çilingir dükkânının önünde öldürüldü. NSU kurbanları arasındaki tek Yunan kökenli olan Boulgarides öldürüldüğünde 41 yaşındaydı. Boulgarides'in geride iki çocuğu ve eşi kaldı.

Mehmet Kubaşık: 4 Nisan 2006'da Dortmund'da sahibi olduğu büfede öldürüldü. Öldürüldünde 39 yaşında olan Kubaşık'ın üç çocuk babasıydı.

Halit Yozgat:İki gün sonra, 6 Nisan 2006'da Kassel'daki işlettiği internet kafede başına sıkılan iki kurşunla öldürüldü. 21 yaşında olan Halit Yozgat, NSU'nun en genç kurbanıydı. Cinayet sırasında Hessen Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan bir görevli internet kafede bulunuyordu ancak daha sonra cinayeti gördüğünü inkâr etti.

Michele Kiesewetter: 25 Nisan 2007'de Heilbronn'da bir park yerinde başına sıkılan kurşunla öldürüldü. 21 yaşındaki Kiesewetter, öldürülmeden önce bir iş arkadaşıyla birlikte mola vermişti. İş arkadaşı ise başına sıkılan kurşuna rağmen hayatta kalmayı başardı. Bu cinayetin yabancı düşmanlığı yerine devlete karşı güç gösterisi yapmak veya polislerin tabancalarını almak için işlendiği tahmin ediliyor. Daha sonra Mundlos ve Böhnhardt'ın polislerin tabancalarını çaldığı belirlendi. Bu NSU üyelerinin işlediği son cinayet oldu.

Kiesewetter cinayetinden sonra Böhnhardt, Mundlos ve Beate Zschäpe yaklaşık dört buçuk yıl daha polisten kaçarak yaşadı. Bu cinayetlerin NSU tarafından işlendiği Kasım 2011'de ortaya çıktı.

DW,AFP/JD,HS

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