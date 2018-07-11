NSU kararı Alman siyasetinin gündeminde

Almanya'da NSU örgütüne yönelik davada çıkan karar siyasetçiler arasında geniş yankıya neden oldu. Siyasetçiler aşırı sağla kararlı biçimde mücadele çağrısı yaptı. 10 kişiyi öldürmek, banka soygunu yapmak ve bombalı saldırılar düzenlemekle suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüne yönelik davada çıkan baş sanık Beate Zschäpe'ye yönelik müebbet hapis ve diğer sanıklar hakkında hapis cezası karar, siyasetçiler arasında geniş yankı buldu. Bütün siyasi parti temsilcileri Almanya'da aşırı sağla kararlı bir biçimde mücadele edilmesi ve böylesi cinayetlerin tekrarlanmaması için bütün önlemlerin alınması gerektiği görüşünde birleşti.

"Kurbanlar unutulmayacak"

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Dışişleri Bakanı Heiko Maas NSU kararıyla ilgili açıklamasında, "Irkçı şiddete karşı sadece hukukun gücünü kullanmıyoruz. Hoşgörüsüzlük ve nefrete karşı açık toplumların çeşitliliğin gücüne ihtiyaç duyuluyor. Hem de dünyanın her yerinde. Suçluların yol açtığı acı telafi edilemez. Kurbanlar unutulmayacak" dedi.

Heiko Maas

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "NSU kararının Alman toplumu ve güvenlik birimleri için "görevlerinin bittiği” anlamına gelmediğini" belirtti. Seehofer, "Vatandaşlarımızın güvenliğini bütün gücümüzle sağlama konusundan taviz vermeyeceğiz" dedi. Seehofer Münih'teki mahkemede görülen davaya konu olan suçların, "Almanya'da aşırı sağla bütün gerekli yöntemlerle mücadele edilmesi için ders ve görev teşkil etmesi gerektiğini" vurguladı.

Horst Seehofer

"İlerlemeler kaydedildi"

Bavyera eyaletinin Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili İçişleri Bakanı Joachim Hermann ise Alman devletinin aşırı sağa karşı tavrının "geçmişte yaptığı hatalar ve başarısızlığın ardından iyileşme kaydettiğini" söyledi. Hermann, Münih'te yaptığı açıklamada, "NSU'nun uzun yıllar dokunulmaksızın en ağır suçları işleyebilmiş olması, bizim için bir uyarı ve böylesine saldırıların bir daha asla tekrar etmemesi konusunda da bir görev anlamına geliyor" dedi.

Yeşiller Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter ise NSU kararıyla ilgili değerlendirmesinde Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın rolünün açıklığa kavuşturulmasını talep etti. Hofreiter, "Anayasayı Koruma Teşkilatı olayın açıklığa kavuşturulmasının önüne geçti" diyerek kuruma yönelik eleştirisini dile getirdi.

Anton Hofreiter

Yeşiller iç politika uzmanlarından Irene Mihalic de yaptığı açıklamada eleştirel konuştu. Mihalic, "Ne yazık ki NSU kararı tamamlanmamış biçimde kalmak zorunda çünkü iddianame NSU üçlüsünün arkasındaki terör sistemini tutarlı bir biçimde bir biçimde gizledi" dedi. Mihalic bu bakış açısının "Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın NSU üçlüsünün doğrudan çevresindeki muhbirlere ait dosyaları bilinçli olarak ortadan kaldırdığını" belirtti. Mihalic, "Bu skandal muamele nedeniyle Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı tamamen yeni bir başlangıç yapmalı" dedi.

Sol Parti milletvekili Petra Pau ise Federal Başsavcılığa, NSU terör hücresiyle ilgili bağlantıların soruşturulmaya devam edilmesi çağrısında bulundu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in cinayetlerin koşulsuzca açıklığa kavuşturulacağı sözünü verdiğini söyleyen Pau, "Bu söz yerine getirilmedi. Hala aşırı sağcı ağlar varlığını sürdürüyor. Biz buradayken, yeni aşırı sağcı saldırıların düzenlenme tehdidi sürüyor" dedi.

Petra Pau

Hür Demokrat Parti (FDP) iç politika uzmanlarından Stephan Thomae açıklamasında NSU cinayetlerine yönelik olarak geriye birçok sorunun kaldığını söyledi. Thomae, "Örneğin Anayasayı Koruma Teşkilatı'nda güvenlik birimlerinin böylesine şiddetli başarısızlığı nasıl mümkün olabildi?" dedi. Thomae'ye göre NSU'dan gerekli siyasi sonuçlar da çıkarılmadı. Hür Demokrat Parti bu nedenle koalisyondan Alman güvenlik birimlerinin yapısında gerekli reformları öngören kapsamlı bir taslak hazırlamasını talep etti.

Uyum Bakanı'ndan çağrı

Federal Hükümetin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, aşırı sağla kararlı bir mücadele çağrısı yaptı. Widmann-Mauz Rheinische Post'a verdiği demeçte, "Bütün sorumlular aşırı sağla kararlı bir biçimde mücadele etme görevine sahip. Böylesine korkunç cinayetlerin tekrar etmemesi için her şey yapılmalı" dedi.

Federal hükümetin kurbanlardan sorumlu temsilcisi Edgar Franke ise NSU kararının ardından yaptığı açıklamada, NSU şiddetinden kurtulanlar ve kurban yakınları ile dayanışma içinde olunması gerektiğini vurguladı. Franke, "Umarım bugünkü karar, kurbanlar ve kurban yakınları için yaşananlarla baş edebilmek için ileri doğru bir adım atılması anlamına gelir" dedi.

dpa, AFP / HT, BÖ

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