NSU davasında karar açıklandı

10 kişiyi öldürmek, banka soygunları yapmak ve bombalı saldırılar düzenlemekle suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüne yönelik beş yıldır devam eden davada bugün gözler Münih'teydi. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada Manfred Götzl başkanlığındaki heyet, baş sanık Beate Zschäpe ve dört sanık hakkındaki kararını açıkladı. Mahkeme heyeti davanın baş sanığı Beate Zschäpe'yi suçlu bularak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti davanın baş sanığı Beate Zschäpe'yi 10 cinayet ve terörist bir örgüte üye olmaktan suçlu bularak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Davanın diğer sanıklarından aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD) eski yöneticilerinden Ralf Wohlleben örgüte yardım yataklık etmek suçundan 10 yıl hapis cezası aldı. Başsavcılık mütalaasında Wohlleben için 12 yıl hapis cezası talep etmişti. Davanın diğer sanığı Andre Eminger iki yıl 6 ay, Carsten S. ve Holger Gerlach ise üçer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Protesto gösterisi düzenlendi

NSU örgütüne yönelik davanın karar duruşması öncesinde Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi binası önünde gösteri düzenlendi. Gösteri öncesinde NSU kurbanları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunudu.

"Devlet ne kadar NSU'nun içinde?", "NSU'nun tamamen aydınlatılmasını bekliyoruz", "Nazi terörü ve ırkçılığa karşı birlikteyiz" yazılı dövizler taşıyan göstericiler duruşma salonuna girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Davanın karar duruşması için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Daha sonra başlayan duruşmada mahkeme heyeti 2001-2007 yılları arasında sekizi Türk on kişinin ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüne yönelik kararını açıkladı.

Başsavcı ne ceza istemişti?

NSU davasında savcılık mütalaasının ve savunmanın alınma süreci yaklaşık 11 ay sürdü. Başsavcıık mütalaasında ana sanık Beate Zschäpe'nin tüm cinayetleri bildiğini, diğer örgüt üyeleriyle cinayetleri birlikte planladığını, suç ortağı olduğunu vurgulayarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Savcıık ayrıca Zschäpe'nin şartlı salıverilmemesi için de ihtiyati tevkif istemişti. Zschäpe bu yolla salıverilmesinin ardından da güvenlik denetimi altında tutulabilecek. Zschäpe'nin avukatları müvekkillerinin cinayet ve diğer saldırılara dahil olmadığını, sadece Kasım 2011'de Zwickau'da üçlünün saklandığı evi kundaklamaktan ceza alması gerektiğini savunmuştu.

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Başsavcı mütalaasında örgüte yardım etmekle suçlanan Andre E. ile aynı şekilde örgüte yardım etmekle suçlanan tututuklu sanık Ralf Wohlleben hakkında 12 yıl hapis cezası talep etmişti. Davanın diğer sanıkları ise Carsten S. ve Holger G. de NSU örgütüne işlenen cinayetlerde yardım etmekle suçlanmıştı. Başsavcılık Holger G.'nin beş yıl, Carsten S.'nin ise üç yıl hapis cezası almasını istemişti.

NSU örgütü 10 kişiyi öldürmek, iki bombalı saldırı ve 15 soygun düzenlemekle suçlanıyordu. Zschäpe ve diğer iki örgüt üyesi Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos 1998 - 2011 tarihlerinde yeraltına inmişti. Mundlos ve Böhnhardt başarısız bir banka soygununun ardından intihar etmişti. Bu olayın ardından Zschäpe, Mundlos ve Börnhardt ile Zwickau'da birlikte yaşadığı daireyi ateşe vermiş ve birkaç gün sonra da polise teslim olmuştu.

dpa, AFP / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe