NSU davasında bir kişi hakkında yeni iddianame hazırlandı

Almanya’da 8’i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı NSU terör örgütüne destek olduğu suçlamasıyla Susann E. hakkında iddianame hazırlandı. Federal Hükümet, NSU kurbanları için anıt ve dökümantasyon inşa edecek.

Federal Başsavcılık, aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütüne destek olduğu iddiasıyla Susann E. hakkında iddianame hazırladı.

Bugün açıklama yapan Federal Başsavcılık, Susann E. hakkındaki davanın 26 Şubat'ta Dresden Yüksek Eyalet Mahkemesi'ne sunulduğunu duyurdu.

Susann E., Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütüne destek vermek, ayrıca bu örgütün silahlı soygunlarına yardım ve yataklık etmekle suçlanıyor.

Başsavcılık Susann E.'ye yönelik uzun süredir devam eden şüphelerin yeni bulgular doğrultusunda güçlendiğine dikkat çekti. E., Münih'teki NSU davası sırasında terör hücresinin hayattaki tek üyesi Beate Zschäpe ile birlikte yargılananlar arasında yer alan André E.'nin eşi. André E., NSU davasında iki buçuk yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Suçlamalar

Başsavcılık iddianamesine göre Susann E. en geç 2007 yılından itibaren NSU hücresini oluşturan Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos'un sahte kimliklerle yer altında yaşadıklarını biliyordu. Hatta Susann E'nin, Zschäpe'nin doktora gidebilmesi için sağlık sigortası kartını kullanmasına, yine tren bileti alması için de Zschäpe'ye kimlik bilgilerini kullanmasına izin verdiği belirtiliyor. İddianamede ayrıca zanlı E.'nin yine Zschaepe ve Böhnhardt'ı, terör hücresinin 4 Kasım 2011'de Eisenach'ta yaptıkları son banka soygununda kullandıkları kiralık karavanı teslim almaya götürdüğü de aktarılıyor.

NSU terör hücresini oluşturan Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Fotoğraf: picture alliance / dpa

NSU üyelerin Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011 tarihindeki banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri iddia edilmişti. Beate Zschäpe ise Temmuz 2018'de, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde yargılandığı davada ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

NSU kurbanları için anıt hazırlığı

Bu arada Federal Hükümet, NSU kurbanlarının anılacağı bir anıt ve dokümantasyon merkezi için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Alman basınında yer alan haberlere göre bu merkezin inşasının 2030 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Merkezde, kurbanların anılması için anıt inşa edilecek, devletin cinayetleri aydınlatmadaki başarısızlığını gösteren bir konseptle dokümantasyon merkezi kurulacak. Merkezde Almanya'da 1945 sonrası aşırı sağcı terör hakkında eğitimler de verilecek. Hazırlıklar hakkında bugün öncelikle kurban yakınlarının bilgilendirileceği, görüşlerinin alınacağı açıklandı.

Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, polis memuru Michele Kiesewetter, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodorus Boulgarides, Mehmet Kubaşık ve Halit Yozgat NSU terör örgütünün bilinen kurbanları. Fotoğraf: picture-alliance/dpa

Federal Hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti 2021 yılında imzaladıkları koalisyon sözleşmesinde, "NSU kurbanları için bir anma alanı ve dokümantasyon merkezi inşasını destekliyoruz" taahhüdünde bulunmuştu.

AFP, dpa, epd/ DA, EC

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