 NOZ: Trump’ın tehdit ve yaptırım politikaları inatlaşmayı artırdı | BASIN | DW | 13.07.2019

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BASIN

NOZ: Trump’ın tehdit ve yaptırım politikaları inatlaşmayı artırdı

Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alması, Alman gazetelerinin yorum sütunlarında geniş yer buluyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir S-400 görüntüsü

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir S-400 görüntüsü

Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın alması, Alman gazetelerinin yorum sütunlarında geniş yer buluyor.

Frankfurter Rundschau gazetesi, S-400'ler nedeniyle ABD ile Türkiye arasında yaşanan krizi değerlendiriyor:

"ABD'nin yaptırım tehditleri ve NATO ortaklarının dile getirdiği eleştiriler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi almasına engel olmaya yetmedi. Artık Trump yönetiminin ve Avrupalı müttefiklerin, Erdoğan rejimini yeniden daha sıkı bir şekilde kendi yanlarına çekebilmek ve Erdoğan'ın Türkiye'yi sürüklediği yalnızlığa son vermek için nasıl bir strateji izlemeleri gerektiğine kafa yormaları lazım. Washington, ilan ettiği şekilde yaptırım yoluna giderse tartışma büyüyecek ve sonuçta Rusya dışında herkes zararlı çıkacak. ABD'nin yaptırımları, ekonomisi zaten zayıf düşmüş olan Türkiye'yi daha da yıpratacak. Batı ise zorlu ama güvenlik politikaları ve ekonomi alanlarında önemli bir partneri kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Çözüm bulmak pek kolay olmayacak.”

Neue Osnabrücker Zeitung da Türkiye'nin S-400 kararını ele alıyor yorum sütununda:

"Başkan Trump'ın İran, Rusya ve şimdi de Türkiye'ye karşı izlediği tehdit ve yaptırım politikaları, tartışmalı konularda ülkelerin fikirlerini değiştirmeye yaramadı. Aksine inatlaşmayı artırdı. Rus füzeleri satın alan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'da da durum aynı oldu. Amerikalıların yandaşı olarak itaat etmek, otokrat Erdoğan'ın işi değil. Onun dünya görüşüne göre, ABD 2016'daki darbe girişiminin arkasında yer alan kötü güç ve barbarca bir Ortadoğu politikası izliyor. Batı ve NATO kendisi için birçok seçenekten sadece biri olduğu için Erdoğan rahat. Zira örneğin, (Türkiye'nin güneyinde) bir özerk Kürt bölgesi oluşumunu engelleyecek müttefiki Rusya da var.”

Magdeburg kentinde çıkan Volksstimme gazetesinin yorumu ise şöyle:

"Türkiye bir NATO üyesi ve şimdi Ruslar'dan füze satın alıyor. Hassas dengeleri etkileyen bu durum hem ABD'de hem de NATO'da hoşnutsuzluğa yol açıyor. Ne de olsa füzelerin radarları üzerinden batılı silah teknolojileri hakkında bilgi edinilmesi tehlikesi mevcut. Yaptırım çağrıları artıyor. Fakat Türkiye bundan etkilenmişe benzemiyor. Bunun da iyi bir gerekçesi var. Türkiye için jeopolitik bir strateji söz konusu. Ankara milyarlık anlaşma üzerinden Rusya ile daha geniş bir işbirliği için temel hazırlamak istiyor. Bu noktada Türkiye'nin yüksek enerji ihtiyacını karşılamak için kullanmak istediği Rus doğalgazı da rol oynuyor. NATO yaptırım ile cevap verebilir, ancak özellikle Ortadoğu ve kriz bölgesi Körfez nedeniyle Türkiye'deki üslere ihtiyacı var.”  

Karlsruhe kentinden Badische Neueste Nachrichten de konuyu şu satırlarla yorumluyor:

"Türkiye'nin kendine ait bir hava savunma sistemi isteği konusunda ABD birçok hata yaptı. NATO'nun güneydoğu kanadında, Suriye ve İran gibi komşuları olan bir ülkenin kendini savunmak için böyle bir donanıma sahip olmak istemesinin kusurlu bulunacak bir tarafı yok. Ancak Washington, ABD yapımı Patriot sistemini vermeye uzun süre yanaşmadı. Ankara da bu nedenle Rusya'nın kapısını çaldı. Amerikalıların, Türkiye'ye sonradan Patriot satma girişimleri ise başarısız oldu. Şimdi Türk-Amerikan ilişkilerinde ağır bir kriz yaşanabilir.”

DW/AÜ,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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