NOZ: Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakereleri resmen sona ermeli

Türkiye'de çok tartışılan yeni sosyal medya düzenlemesi Alman medyası tarafından da takip edilen bir konu. Neue Osnabrücker Zeitung, Ankara'nın eleştiriye tahammülü olmadığı için böyle bir yasanın yürürlüğe girdiğini öne sürüyor:

"Türkiye sosyal medya ile internet gazeteciliğine gem vuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın islamcı-milliyetçi AKP'si ve onun ortağının parlamentodaki çoğunluğu sayesinde ilgili tasarı onaylandı. Türk medyasının büyük bir bölümü yıllardan beri devletin kontrolü altında. bu sebepten dolayı internetteki sosyal ağlar ve haber portalları eleştirel seslerin ve bağımsız haberlerin kendine yer bulabildiği mecralar oluyor. Hükümet ise söz konusu durumdan hiç memnun değil. Bu açıdan Ankara ile zaten dondurulmuş olan Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelerinin resmen sona erdirilmesinin zamanı çoktan geldi."

Amerika Birleşik Devletleri'nin, Almanya'da konuşlu yaklaşık 12 bin askerini çekeceğini açıklaması Almanya'daki gazetelerin yorum sütunlarında en çok yer verilen konuların başında geliyor. Frankfurter Rundschau'daki yorumda, ABD'nin asker sayısını 36 binden 24 bine düşürmesinin Almanya veya diğer Avrupalı NATO ülkelerinin güvenliğinin azalacağı şeklinde yorumlanmaması gerektiği vurgulanıyor.

"Hayır, ABD'nin daha önce duyurduğundan daha fazla askerini çekecek olması Almanya ve diğer Avrupalı NATO üyesi ülkelerin güvenliği azalacak anlamına gelmiyor. Ancak bu adımla Trump yönetimi daha fazla gerilime yol açacak. Nitekim bazı birliklerini Polonya ya da Baltık Ülkeleri'ne böylece Rusya sınırına yakın yere konuşlandırmayı istiyor ki bu da Moskova ile var olan tansiyonu daha da artıracaktır. Ancak eğer Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa'ya yönelik kısmen saldırgan denecek politikasını değişirmek istiyorsanız onu tehditle yol alamazsınız, ona birşey teklif etmeniz gerekir. Putin ile ortak güvenliğin nasıl güçlendirileceğine ve bu bitmek tükenmek bilmeyen ve pahalıya mal olan silahlanmaya nasıl son verileceğine ilişkin müzakereler yürütülebilir. ABD'nin adımı NATO içinde de müttefikler arasındaki ilişkiyi iyileştirmeyecek. Washington, Almanya ödevini yerine getirmedi diye Almanya gibi ülkeleri cezalandırırken demokratik temel ilkelere ihanet ediyor."

Magdeburg'da yayınlanan Volksstimme gazetesi ise ABD'nin 11 bin 900 askerini Almanya'dan çekme kararını biraz tasarruf zaruriyeti ve biraz da gizli intikam olarak yorumluyor. Yorumun devamında şu satırlara yer veriliyor.

"ABD, Almanya'dan daha önce duyurulandan daha fazla asker çekecek. Ancak çekilen 11 bin 900 askerden yarısı ülkesine geri dönecekken, diğerleri Avrupa'daki NATO ülkelerine konuşlandırılacak. Bu adım Savunma Bakanı Mark Esper'in talep ettiği NATO müttefiklerinin Rusya'ya karşı güçlendirilmesi değil. Daha çok biraz tasarruf zaruriyeti ve biraz da gizli intikam demek. Trump yönetimi askeri harcamalarda daha da dikkatli olmak zorunda. Diğer yandan bu adımla Merkel ile açık olan hesabını da kapatmayı deniyor. Malum, Merkel'den askeri harcamalarını artırmasını talep etmiş ve bu konuda sürekli tartışmıştı. Bir de ABD Başkanı, ABD'de sıvı gaz alınması yerine Rusya'dan doğal gaz alınması Trump'ın hoşuna gitmiyor. Bütün bu olanlara, ABD'nin Almanya'dan asker çekmesine sevinen tek kişi var; O da Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin."

Ulm'da yayınlanan Südwest Presse gazetesindeki yorumda ise Trump yönetiminin attığı bu adımın ne amaç güttüğünü kendi partisindekilerin bile anlamadığı ileri sürülüyor:

"ABD, askerlerini çekerek Avrupa'daki en önemli ülkelerden birindeki askeri varlığını zayıflatmış oluyor. ABD'de Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler'in tamamı bile bu adımın ne amaçla atıldığını anlamış değil. Trump, bu sayede ABD'de süren seçim yarışında puan toplamayı umuyor olabilir, ancak bu tür güç gösterileri risksiz de değil. Trump'ın planı Kongre tarafından kısa zamanda durdurulabilir, birkaç aya kadar da belki seçmen ona dur diyebilir. İkisinin de olmasını umut edelim."

dpa,DW / ETO,ET

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