NOZ: IŞİD'lileri geri almalıyız

Neue Osnabrücker Zeitung Türkiye'nin sınır dışı etmeyi planladığını tutuklu IŞİD’lilere ne olacağı konusunu yorum sütunlarına taşıyor. Gazeteye göre Almanya ve Danimarka'nın bunları vatandaşlıktan çıkarmak gibi seçenekler yerine daha sorumlu davranması gerekiyor:

"Suriye'nin kuzeyindeki harekâta gelen tepkilerden rahatsız olan ve Avrupa Birliği (AB) ile ehvenişer bir mülteci paktı bulunan Recep Tayyip Erdoğan IŞİD'lileri baskı unsuru olarak kullanıyor. Bu zalimce görülebilir. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı haksız da değil. Erdoğan tutuklu IŞİD'lilerle ilgili olarak birçok defa daha fazla destek talebinde bulundu ve sonuç alamadı. Buna karşılık Danimarka ve Almanya alelacele IŞİD savaşçılarını vatandaşlıktan çıkarmaya karar verdi. Ancak Almanya'nın IŞİD için savaşmak adına buradan giden vatandaşlarıyla ilgilenmesi önemli. Bu insanların kökeni burası. O yüzden onları geri almalıyız. Ancak bu da yeterli değil. Suçluların cezalandırılması ve radikalleşme sürecinin geriye döndürülmesi lazım. Başını kumun altına gömmek çözüm değil."

Hannoversche Allgemeine Zeitung ise Hannover'de Pazar günü yapılan büyükşehir belediye başkanlığı seçimini Yeşiller partisinden Türkiye kökenli Belit Onay'ın kazanmasına yer veriyor:

"Hannover ilk kez Belediye'nin en üst pozisyonuna Yeşiller partili bir politikacıyı seçti. Belit Onay büyükşehir belediye başkanlığı koltuğu için yapılan uzun ve itinalı yarışın parıldayan, sempatik ama mütevazı galibi oldu. Onay bu seçimin sonucuyla sınırlı kalacak gibi durmayan, önemli bir başarı öyküsüne sahip. Ancak öte yandan Onay'ın zaferi, sosyal demokratların acısını tırmandırıyor. Zira hayata böyle 'zor şartlarla' başlayıp böylesine güçlü çıkışlar yakalayabilen insanlar daha önce genellikle onların saflarında yer alırdı."

Süddeutsche Zeitung Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasına yer veriyor. Morales, Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ)'nün seçimlerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki raporunun ardından önce seçimlerin yineleneceğini duyurmuş, ardından da istifa etmişti:

"Talihsiz bir şekilde Devlet Başkanı Morales onsuz olmayacağına inandı. Koltuğunu bırakmamak için birçok kez anayasayı eğip büktü ve demokrasiye zarar verdi. Şimdi bunun faturasını ödüyor. Morales zamanında istifa etseydi, Bolivyalılar onu sahip oldukları sayılı iyi devlet başkanından biri olarak hatırlayacaktı. Ancak Morales daha fazlasını, sonsuz güce sahip olmayı istedi ve bu yolda hayatı boyunca eriştiği başarıları yerle bir etti."

Heilbronner Stimme gazetesi ise AB’de NATO’nun önemiyle ilgili devam eden tartışmalara yer veriyor:

"Çin veya Rusya gibi totaliter ülkelerin NATO vakumunu kullanması, Avrupa için hiç iyiye alamet değil. Elbette NATO'nun geçen yıllarda rolünü tamamen yerine getirip getiremediği ya da NATO ödemelerinin gerçekten yükseltilmesi gerekip gerekmediği tartışılabilir. Buna karşılık tartışmasız olan nokta, eğer kendi kararlarını verebilecek durumda olmak isteniyorsa, NATO'nun Avrupa uluslarının bir arada yaşaması için önemli bir yapıtaşı rolü oynaması gerektiği."

dpa,AFP/BW,JD

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