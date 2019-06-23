NOZ: Erdoğan’ın siyaseten sonu henüz gelmedi

Neue Osnabrücker Zeitung AKP'nin İstanbul'u kaybetmesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyaseten sonu anlamına gelmediği yorumunu yapıyor:

"İktidarı elinde bulunduran erkeklerin, sürelerinin ne zaman dolduğuna ve siyasi sezgilerinin azalmaya başladığına dair hisleri nadir gelişiyor. Bunun son örneği de Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi için baskı yapan despot layık olduğu şekilde yanıldı. Erdoğan tarafından oluşturulan otoriter iktidar mekanizmasına, muhalefetin ve özgür toplumun frenlenmesine rağmen, Türkiye'deki siyasi sistem demokratik düzeltmeleri yapabilecek durumda. Ancak İstanbul seçimi Erdoğan'ın henüz siyaseten sonu anlamına gelmiyor. İktidarı elinde bulunduran erkeklerin bir başka özelliği de uzun süre pek yıkılmamaları.”

Mainz'de yayımlanan Allgemeine Zeitung, seçim sonucunun Türk demokrasisinin hâlâ işlediğinin bir göstergesi olduğunu ifade ediyor.

"Pazar günü yüz binlerce AKP yanlısı da muhalefetteki CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu'na oy verdi. Çoğunluğu hükümet yanlısı olan medyanın İmamoğlu'nu sürekli hedef alan tutumuna rağmen oy verdiler. Bu da İstanbul’da muhalefetin zaferini daha değerli kılıyor. Bu da, ülkede ümidin kesildiği Türk demokrasisinin geçen yıllarda aldığı hasara rağmen hâlâ işlediğini, Türkiye'deki sivil toplumun diri ve sağlam olduğunu gösteriyor. Bu iyi bir haber, üstelik sadece Türkiye için değil."

Mannheimer Morgen gazetesindeki yorumda Ekrem İmamoğlu'nun açık ara farkla seçimi kazanmasına rağmen, işinin kolay olmayacağına işaret ediyor.

"Bu sefer sonuç o kadar açık ki, kimse inkâr edemiyor: Birçok Türk vatandaşının ümidi olan Ekrem İmamoğlu, yapılan ikinci oylamada da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kariyerinin bu en hassas yenilgisini kabul etmek zorunda. İmamoğlu'nun çeşitli taktiklere ve asılsız suçlamalara, sözlü şiddete karşı kesinlikle direnmesi gerekecek. Ama bu zor dönemde yanında 4 milyon 741 bin 870 kişi olacak."

Frankfurter Rundschau, İstanbul seçim sonucunu Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri açısından değerlendiriyor.

Seçim sonucu, AB'nin Türkiye'yi kaybetmemesinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ülkenin AB üyeliğine resmen aday olması kuşkusuz artık önemini yitirdi. Ve Türkiye Doğu Akdeniz'de bir korsan gibi AB üyesi Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesini ihlal ettiği sürece, bu ülke ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesi yönünde müzakerelerin yapılması da gündeme gelmeyecek. Ama AB açısından, Ankara ile bütün köprüleri atmak da yanlış olacak. Türkiye güvenlik ve mülteci politikalarının yanı sıra ticaret ortağı ve yatırım yeri olarak önem taşıyor. İstanbul'daki seçim Türkiye açısından bir dönüm noktası olacaksa, Türk muhaliflerin de Avrupa perspektifine her zamankinden daha fazla ihtiyacı olur.”

AFP,dpa/JD,GA

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