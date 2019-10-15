NOZ: Erdoğan'ı sadece Putin dizginleyebilir

Avrupalılarla ABD'nin, Türkiye'nin Suriye harekatına dair tavrını eleştiren Neue Osnabrücker Zeitung, Erdoğan üzerinde etkili olabilecek tek liderin Vladimir Putin olduğu görüşünde:

"Kürtlere dışarıdan destek yok denecek kadar az. Avrupalıların, Ankara'nın mülteci anlaşmasını iptal etme ihtimalinden duyduğu korku, IŞİD'in yeniden güçlenmesinden duydukları korkudan daha fazla. Beyaz Saray'da ise, beceriksizliğini yazdığı tuhaf bir mektupla yazıya dökerek bir kez daha kanıtlayan bir başkan oturuyor. Kulağa dalga geçmek gibi gelebilir ama, Boğaz'ın otokratını dizginlemek için son umut bir başka otokrat. O da Moskova'da oturuyor ve despot Beşar Esad ile bir ittifak içinde. Suriye'nin diktatörü, Erdoğan ve Vladimir Putin bir konuda birbirlerine çok benziyor: Siyasi iktidar çıkarları için Kürt sivillerinin acılarını hiçe sayabiliyorlar."

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında varılan yeni Brexit anlaşması AB ülkelerince de kabul edildi. Şimdi bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için aşılması gereken son engel İngiltere parlamentosundaki oylama. Südkurier, söz konusu anlaşmanın Brüksel'in pazarlıklarda geri adım atmaması sayesinde sağlandığını ifade ediyor:

"Demek ki çizgisinden taviz verebiliyormuş. Brexit şahini Boris Johnson'u iktidara getiren şey, Brüksel'de Avrupa Birliği'nden çıkışı sert bir biçimde kabul ettireceği vaadiydi. Şimdi ise bir anda dostça ayrılmayı kabul ediyor. Bunu tamamen gönüllü bir biçimde yapmıyordur mutlaka. İngiliz Başbakan, Brexit paketinin tamamını sil baştan masaya yatırma önerisinin Brüksel'de ancak duvarlara toslayabileceğinin şaşkınlık içinde farkına vardı. Avrupalılar açısından taviz vermeden sert bir tavır takınmak doğru strateji olmuş gibi görünüyor. Böyle bir müzakere ortağı zaten başka türlü masaya getirilemezdi. Yine de bir pürüz var: Anlaşma ile ilgili son sözü İngiltere parlamentosu söyleyecek ve İngiltere Başbakanı orada uzak ara bir çoğunluğa sahip değil. Selefi Theresa May gibi Johnson da, Brüksel'den getirdiği her şeyi kaybedebilir. Kendi parlamentosunda başarısız olursa, İngilizler AB'den, tüm riskleri ve yan etkileriyle birlikte, anlaşma olmadan ayrılmak zorunda kalır. Avrupalılar artık İngilizlere yardım edemez."

Leipziger Volkszeitung ise sağlanan anlaşmadan dolayı Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'i öven bir yorumu paylaşıyor:

"Juncker bir tilki. Diplomatik durum bunu gerektirdiğinde en karmaşık sorunları bile İngilizce, Almanca ya da Fransızca anlaşılır hale getirmekte hiç zorluk çekmez. Ve yine böyle davranmayı bildi. Bir çatışma yok, Johnson dahil herkesin başı şu an için dik. Halbuki Eton ve Oxford'ta ayrıcalıklı bir eğitimden geçmiş olan Johnson, Juncker'in kudretli Brüksel sisteminin, Kuzey İrlanda sorununda taviz veriyormuş gibi görünerek aslında siyasi açıdan onu kandırdığını anlayabilirdi."

Brexit anlaşması ile ilgili yorumda bulunan bir diğer gazete Ludwigsburger Kreiszeitung, Avrupa'nın bu konunun artık nihayet sona ermesini beklediğini vurguluyor:

"Düzenli bir Brexit hala kesinleşmiş değil. Kaldı ki dün Londra'da, İşçi Partisi'nin ancak konuyla ilgili ikinci bir referandum yapılmasının kabul edilmesi halinde anlaşmaya evet diyeceği dedikoduları dolaşıyordu. Bir süre öncesine dek, İngiltere'de yeni bir halk oylaması Avrupa Birliği tarafından büyük bir sevinçle karşılanabilirdi. Ancak artık çok sayıda Avrupalı siyasetçi, son aylarda ilgilenilemeyen çok sayıda konunun AB tarafından nihayet ele alınabilmesi için, Brexit konusunun bir an önce bitip gündemden kalkmasını bekliyor."

dpa / ET,BK

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