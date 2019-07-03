NOZ: Alman Savunma Bakanı'nın adaylığı AB ve AP arasında kriz riski yaratıyor

Avrupa Birliği liderleri, AB kurumlarının üst düzey yönetimine getirilecek isimler üzerinde uzun süren müzakerelerin ardından dün uzlaştı. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu başkanlığına aday gösterildi.

Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin dışında bir ismin Komisyona başkan olarak seçilmesine yönelik eleştirel bir yorum Neue Osnabrücker Zeitung'da da yer alıyor:

“Avrupa Komisyonu'nun başkanlığına ilk kez bir kadının gelecek olması güzel. Bu atamaya ilişkin söylenebilecek en olumlu söz de bu zaten. Ancak Jean-Claude Juncker'den boşalan koltuğa, Avrupa Parlamentosu seçimlerine girerek, kendini ispatlayan biri yerine Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in oturacak olması çok olumlu sinyaller vermiyor. AB liderleri hiç gereği yokken liste başı adaylığı (Spitzenkandidat) prensibini ortadan kaldırdılar. Oysa bu yöntem sayesinde seçimlere katılım artmıştı. Avrupa Parlamentosu'nda Hristiyan Demokratlarla birlikte en büyük siyasi grupları oluşturan Sosyal Demokratlar, Liberaller ve Yeşillerden şimdi bu üzerinde uzlaşılan bu ismi kolayca onaylamaları beklenemez. Böylece, Konsey ve Parlamento arasında somut bir kriz oluşması riski de doğuyor."

Mannheimer Morgen ise Avrupa Parlamentosu'na seçilen milletvekillerinin dışında bir politikacının başkan olarak atanmasını şöyle değerlendiriyor:

“İki aşamalı olarak gerçekleşen bu AB zirvesi, bir fikrin sonu anlamına geliyor. Liste başı (Spitzenkandidat) adaylığı olarak adlandırılan süreç daha fazla demokrasi getirecekti. Ama Salı günü bu model toprağa gömüldü. Açıkça değil belki ama devlet ve hükümet başkanlarının fiili eylemleriyle bu gerçekleşti. Nitekim, vatandaşlara şu gerçeği gösterdiler; Avrupa seçimlerinde zafer kazananlar doğrudan Birliğin yönetim kadrosunda yer alacaklar diye bir durum söz konusu olamaz.”

Berliner Morgenpost, bir kadın politikacının bu göreve aday gösterilmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor:

“Başlangıçta Başbakan Merkel için durum umutsuz görünüyordu. Komisyonun başına bir Almanın geçmesi imkansız gibiydi. Ama şimdi bir Alman o göreve geliyor. Tıpkı Almanya'nın ilk kadın başbakanı olan Angela Merkel gibi, Avrupa Komisyonu'na başkanlık edecek ilk kadın olarak Ursula von der Leyen de tarihe geçecek. Eğer Avrupa Parlamentosu da onaylarsa bir sansasyon gerçekleşmiş olacak. Avrupa'nın birlik olma yolunda ilerlemeye devam edeceği ve yapıcı olmayan güçlerin denetlenebileceğine dair ümitleri yeşertecek sansasyonel bir gelişme olacak. Avrupa kadınsı hale geliyor ve Almanlaşıyor. Bu da iyi bir şey.”

ABD ve İran arasında nükleer anlaşma gerginliği sürüyor. Son olarak İran'ın nükleer anlaşmada belirlenen uranyum stoku sınırını aştığını açıklaması ilişkilerdeki gerilimi tırmandırdı. Badische Neueste Nachrichten gazetesi, yeni bir çatışmanın engellenmesi için Avrupalı liderlerin ABD Başkanı Trump'ı ikna etmesi gerektiğine işaret ediyor:

"Bir zamanlar büyük bir diplomatik başarı olarak kabul edilen nükleer anlaşma şimdi suya düşmek üzere. Anlaşmayı kurtarmak için AB ülkelerinin Trump'ı, yeniden süreci yönetmeye ikna etmeleri gerekir. Bu sefer tehditler yerine müzakere becerilerine ihtiyaç var. İran'a yönelik yaptırımların esnetileceğine dair bir vaat daha katı şekilde sürdürülecek yeni müzakerelere ilave edilebilir. Böylece Trump'ın yeni nükleer anlaşma isteği de yerine getirilmiş olur. Bu şekilde İran Körfezi'nde yeni bir çatışma, geçici olarak engellenir."

dpa/TY,JD

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