Novavax aşısı virüse karşı yüzde 89,3 etkili

ABD menşeli ilaç şirketi Novavax geliştirdiği aşının koronavirüse karşı yüzde 89,3 etkili olduğunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada aşının üç ve dördüncü faz klinik çalışmalarının İngiltere’de yapıldığı belirtildi. Novovax CEO’su Stanley Eck aşının pandemiyle mücadelede “önemli rol” oynayabileceğini belirtti.

İlk kez İngiltere’de tespit edilen ve daha bulaşıcı olan koronavirüs varyantı B.1.1.7 üzerinde de yüksek derecede etkili olduğu açıklandı. Buna göre Novavax aşısı virüsün önceki formlarına karşı yüzde 95,6 oranında etkili olurken B.1.1.7 karşısındaki etkisi yüzde 85,6 olarak tespit edildi. İngiltere’de yapılan testlere yaşları 18 ile 84 arasında değişen 15 bin kişi katıldı.

Novavax aşısının Güney Afrika’da tespit edilen virüs varyantına (B.1.351) karşı etkisi ise daha düşük. Güney Afrika’da yaklaşık 4 bin 400 üzerinde denenen aşının etkinliği yüzde 49,4 dolayında kaldı. Bu testler Güney Afrika’da B.1.351 virüsünün hızla yayıldığı eylül ile ocak ayları arasında yapıldı.

İngiltere 60 milyon doz sipariş edecek

İngiltere Başbakanı Boris Johson Novavax aşısı testlerinde sonucun olumlu çıkmasından ötürü sevinçli olduğunu açıkladı. İngiliz makamlarının aşıyı inceleyeceklerini ve izin verilmesi halinde hükümetin 60 milyon doz aşı sipariş edeceğini belirtti.

Novavax aşısı Avrupa Birliği’nin de gündeminde. Şimdiye kadar AB içerisinde BioNTech ile Pfizer ve Moderna aşıları izin aldı. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) İngiliz-İsveç menşeli AstraZenaca firmasının geliştirdiği aşıya izin kararını bugün yapacağı toplantıda verecek.

AstraZeneca ve Novavax aşılarının avantajı düşük sıcaklıkta saklanmak zorunda olmamaları. Ancak AstraZeneca’nın yaşlı insanlar üzerinde etkili olup olmadığına dair yeterli veri bulunmuyor. Alman Aşı Komisyonu aşının sadece 65 yaş altına uygulanmasını tavsiye etti.

AFP/EC, JD

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