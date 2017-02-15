Novavax: Aşımız Covid-19'a karşı yüzde 90,4 koruma sağlıyor

ABD menşeli ilaç şirketi Novavax koronavirüse karşı geliştirdiği aşı adayının Covid-19'a karşı yüksek etki sağladığını açıkladı.

Novavax'tan Pazartesi günü yapılan açıklamada, NVX-CoV2373 adlı aşının Faz 3 çalışmalarının sonuçlarına göre etkililik oranının yüzde 90,4 olduğu belirtildi. Bu, kontrol grubundakilere kıyasla aşı olanların yüzde 90'ının Covid-19'a daha az yakalandığı anlamına geliyor. Yapılan açıklamada, orta şiddette ve şiddetli hastalıktan ise aşının yüzde 100 koruma sağladığı kaydedildi.

Novavax tarafından geliştirilen aşının Faz 3 çalışmalarına ABD ve Meksika'da 18 yaş üzeri 29 bin 960 kişi katıldı. Aşı olanlar yan etki olarak, iğnenin vurulduğu yerde ağrının yanı sıra yorgunluk, baş ile kas ağrısından şikayetçi oldu.

Başak proteini kullanıldı

Novavax'ın geliştirdiği NVX-CoV2373'de, şimdiye kadar birçok ülkede onay verilen mRNA teknolojisi ile üretilen BioNTech ve Moderna'dan ya da viral vektör temelli AstraZeneca'dan farklı bir yöntem kullanılıyor. Novavax, koronavirüsü oluşturan başak (spike) proteinin laboratuvarda üretilen parçacıklarını içeriyor. Aşı böylelikle bağışıklık sisteminin başak proteine karşı antikor üretmesini sağlıyor.

Novavax, koronavirüse karşı aşı çalışmalarında bulunmak için ABD hükümetinden sübvansiyon almıştı. Şirketin açıklamasında, bu yılın üçüncü çeyreğinde onay almak için başvuruda bulunulacağı kaydedildi. Avrupa Birliği'nde de aşının onay alabilmesinin hızlandırılması için Şubat ayında inceleme başlatılmıştı.

Novavax, 2021 yılının sonuna kadar 150 milyon doz üretmeyi hedefliyor. ABD içinde yeterli miktarda aşı bulunduğu için, Novavax'ın dünyanın farklı bölgelerinde kullanılabileceği belirtiliyor.

dpa/JD, HS

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