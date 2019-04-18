Notre Dame’daki eserlerin yüzde 90’i kurtarıldı

Fransa’nın başkenti Paris’in tarihi sembollerinden Notre Dame katedralinde bulunan sanat eserleri ile Hristiyan inancına göre kutsal sayılan emanetlerin yüzde 90’ının yangından kurtarıldığı bildirildi. Notre Dame’ı sigortalayan şirket adına hasar tespit çalışmalarında bulunan uzman Michel Honore, yangının ilk fark edildiği anda yürütülen son derece dakik tahliye çalışmaları sayesinde eserlerin büyük oranda zarar görmeden kurtarıldığını belirtti. Honore eserlerin tahliyesiyle ilgili olarak, "Plan kusursuz bir biçimde yapıldı ve bu yüzden kayıplar korkulacak düzeyde olmadı" dedi. Notre Dame katedralinin hazinesi bin ila bin 200 arası eserden oluşuyor. Bunlar, değerli kaseler, tarihi ruhban kıyafetleri, büyük ebatlı tablolar vs. gibi çok sayıda farklı parçadan oluşuyor. Yangın sırasında oluşturulan insan zinciri ile bu eserlerin büyük bir bölümü kurtarılabilmişti.

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İstanbul’dan kaçırılan "dikenli taç"

Michel Honore katedralden kurtarılan ilk eserlerin, İsa’nın çarmıha gerilmeden önce başına konduğuna inanılan dikenli taç ve yine İsa’nın çarmıha gerilmesinde kullanıldığına inanılan bir çivi olduğunu belirtti. Burada sözü edilen dikenli taç Doğu Roma İmparatorluğu döneminde İstanbul’da bulunurken, 13. yy’daki Haçlı Latin istilası sırasında yağmalanan birçok eser gibi kaçırılarak Fransa’ya getirilmişti. Honore, bu iki parçanın, herhangi bir felaket durumunda ilk kurtarılacak eserler olarak önceden bilindiğini ve buna uygun olarak öncelikli olarak kurtarıldıklarını ifade etti. Honore ayrıca, katedraldeki büyük ebatlı tabloların büyük çoğunluğunun yangını zarar görmeden atlattığını ancak yine de restoratörlerin bu eserleri tek tek inceleyerek, yangını söndürmek için kullanılan su ile is ve dumandan zarar görüp görmediklerine bakacağını söyledi. Yangından kurtarılan ve geçici olarak Paris belediye binasına götürülen eserlerin yakın zamanda Louvre Müzesi’ne taşınmaları bekleniyor.

Devlet ve AXA büyük oranda zararı karşılayacaklar

Notre Dame katedralinin yeniden yapımını büyük oranda, 1905’ten bu yana kilisenin sahibi olan Fransa devleti üstlenecek. Fransız sigorta şirketi AXA bünyesindeki Axa ART ile ikinci bir sigorta şirketi ise Notre Dame’daki sanat eserlerinin sigortasını üstlenmiş durumdalar. Notre Dame’da yürütülen ve yangının çıkmasında payı olduğu sanılan yenileme çalışmalarını yürüten iki firmanın da yine AXA tarafından sigortalandığı daha önceden bildirilmişti.

Reuters / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe