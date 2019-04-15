Notre Dame Katedrali'ndeki yangın söndürüldü

Paris'in simgelerinden Notre Dame Katedrali'nde pazartesi akşamı çıkan yangın söndürüldü. İtfaiye yetkilileri yangının söndürüldüğünü açıkladı.

Yetkililer, yaklaşık 400 itfaiyecinin katıldığı çalışmalarla ilgili dün gece yerel saatle 23'te yaptıkları açıklamada, katedralin iskeletinin "kurtarılıp korunduğunu" ifade etmişlerdi.

Katedralin 93 metre yüksekliğindeki kulesi dün akşam saat 20 sularında çökmüştü. Binanın çatısının büyük bölümü de birkaç saat içinde küle dönmüştü.

Fransa İçişleri Bakanlığı yangının nedeninin henüz bilinmediğini ve soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Notre Dame Katedrali'nin "gül penceresi"

Trump'ın önerisine yanıt

ABD Başkanı Donald Trump dün akşam attığı tweet'te yangının daha hızlı söndürülebilmesi için öneride bulunmuştu. Trump, "Belki de yangın söndürücü uçaklar kullanılmalı. Hızlı müdahale gerekiyor!" ifadesini kullanmıştı.

Fransız Sivil Güvenlik biriminin Twitter hesabından Trump'a verilen yanıtta, neden bu yöntemin tercih edilmediği açıklandı. Atılan tweet'te, "Bu tip bir binaya uçakla su boşaltmak tüm yapının yıkılması riskini doğururdu" denildi.

Yangının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da olay yerine gitti. Macron, itfaiye görevlilerini göstermiş oldukları "cesaretten" ötürü överken "Notre Dame'ı yeniden inşa etme" sözü verdi. Macron bunun için Fransa sınırları dışındaki "yeteneklerin" de katkısına başvuracaklarını ifade etti.

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Temeli 12'nci yüzyılda atılan ve inşası yaklaşık 200 sene süren katedralin restorasyonu için ulusal düzeyde yardım kampanyası başlatılacak. Fransa'nın en zengin ailelerinden Arnault ailesi 200 milyon euro, Pinault ailesi ise 100 milyon euro bağışta bulunacağını açıkladı. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo Notre Dame'ın yeniden inşası için bir bağışçılar konferansı düzenleme niyetinde olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu: İnsanlık için büyük felaket

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katedraldeki yangınla ilgili Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.

Çavuşoğlu, "Paris’teki Notre Dame Katedrali’ndeki yangını büyük üzüntüyle izliyoruz. Dünya Mirası’na ait bu mimari şaheserin tahrip olması tüm insanlık için büyük bir felaket" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Paris'teki yangınla ilgili haberleri "büyük bir üzüntüyle" öğrendiklerini belirterek "Notre Dame Katedrali sadece Fransa'nın sembolü değil, aynı zamanda insanlığın ortak mirasının bir parçasıdır" ifadesini kullandı.

DW,AFP/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe