 Notre Dame Katedrali′ndeki yangın kontrol altına alındı | AVRUPA | DW | 16.04.2019

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AVRUPA

Notre Dame Katedrali'ndeki yangın kontrol altına alındı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının "tamamen kontrol altına alındığı" açıklandı. Macron, büyük oranda yanan katedralin yeniden inşa edileceğini söyledi.

Notre Dame Katedrali

Notre Dame Katedrali

Paris'in simgelerinden Notre Dame Katedrali'nde pazartesi akşamı çıkan yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye yetkililerinin bu sabah yaptığı açıklamada, yangının "tamamen kontrol altına alındığı" ve "kısmen söndürüldüğü" belirtildi. Fransa İçişleri Bakanlığı da yangının kontrol altına alındığını ancak "henüz tamamen söndürülmediğini" açıkladı.

Yetkililer, yaklaşık 400 itfaiyecinin katıldığı çalışmalarla ilgili dün gece yerel saatle 23'te yaptıkları açıklamada, katedralin iskeletinin "kurtarılıp korunduğunu" ifade etmişlerdi. 

Katedralin 93 metre yüksekliğindeki kulesi dün akşam saat 20 sularında çökmüştü. Binanın çatısının büyük bölümü de birkaç saat içinde küle dönmüştü.

Fransa İçişleri Bakanlığı yangının nedeninin henüz bilinmediğini ve soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Notre Dame Katedrali'nin gül penceresi

Notre Dame Katedrali'nin "gül penceresi"

Trump'ın önerisine yanıt

ABD Başkanı Donald Trump dün akşam attığı tweet'te yangının daha hızlı söndürülebilmesi için öneride bulunmuştu. Trump, "Belki de yangın söndürücü uçaklar kullanılmalı. Hızlı müdahale gerekiyor!" ifadesini kullanmıştı.

Fransız Sivil Güvenlik biriminin Twitter hesabından Trump'a verilen yanıtta, neden bu yöntemin tercih edilmediği açıklandı. Atılan tweet'te, "Bu tip bir binaya uçakla su boşaltmak tüm yapının yıkılması riskini doğururdu" denildi.

Yangının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da olay yerine gitti. Macron, itfaiye görevlilerini göstermiş oldukları "cesaretten" ötürü överken "Notre Dame'ı yeniden inşa etme" sözü verdi. Macron bunun için Fransa sınırları dışındaki "yeteneklerin" de katkısına başvuracaklarını ifade etti.

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Notre Dame Katedrali'nde yangın

Temeli 12'nci yüzyılda atılan ve inşası yaklaşık 200 sene süren katedralin restorasyonu için ulusal düzeyde yardım kampanyası başlatılacak. Fransa'nın en zengin ailelerinden biri olan Pinault ailesi Notre Dame Katedrali için 100 milyon euro bağışta bulunacağını açıkladı.

DW,AFP/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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Notre Dame Katedrali'nde yangın

Paris'in simgelerinden Notre Dame Katedrali'nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. (15.04.2019)  

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Notre Dame Katedrali'nde yangın  

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