Notre Dame Katedrali'nde yangın

Fransa'nın başkenti Paris'teki ikonik Notre Dame Katedrali'nde TSİ 19:50'de yangın çıktı. Alevlerin binanın çatısını kapladığı yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.

Binanın tamamen alev aldığı yangında kule ve çatının bir kısmı çökerken, acil durum ekipleri içerideki sanat eserleri kurtarmaya çalışıyor.

Fransız medyasının itfaiye görevlilerine dayandırdığı bilgiye göre, yangının katedraldeki renovasyon çalışmaları sırasında çıkmış olabileceği belirtildi.

Paris Emniyet Teşkilatı Twitter üzerinden bir açıklama yaparak halka bölgeden uzak durması ve acil durum araçlarının katedrale rahat ulaşabilmesi için civar yolları kullanmaması çağrısında bulundu.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da itfaiyenin alevlere müdahale ettiğini açıkladı. Hidalgo, katedralin bağlı olduğu Paris Psikoposluğu ile birlikte hareket ettiklerini belirterek, bölgedekilere güvenlik hattının gerisinde bulunma çağrısı yaptı.

Macron programını iptal etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron katedraldeki yangın üzerine televizyondan yayınlanması planlanan ulusa sesleniş konuşmasını iptal etti ve felaket bölgesine gitmek üzere harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Paris'teki Notre Dame alevlerin pençesinde. Tüm ulusun hisleri. Tüm Katolikleri ve tüm Fransızları düşünün. Tüm vatandaşlarımız gibi bu akşam bir parçamızın yanmasından dolayı üzgünüm" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump da Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak "Paris'te Notre Dame Katedrali'ndeki büyük yangını izlemek korkunç. Belki de yangın söndürücü uçaklar kullanılmalı. Hızlı müdahale gerekiyor!" ifadesini kullandı.

On ikinci yüzyılda Fransız Gotik mimarisi tarzıyla inşa edilen Notre Dame Katedrali kentin en büyük turistik çekim noktalarından birini oluştuyor.





DW,AFP,dpa/ÇÖ,JD

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