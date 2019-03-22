Notre Dame Katedrali'nde yangın

Fransa'nın başkenti Paris'teki ikonik Notre Dame Katedrali'nde TSİ 19:50'de yangın çıktı. Alevlerin binanın çatısını kapladığı yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.

Binanın tamamen alev aldığı yangında kule ve çatının bir kısmı çökerken, acil durum ekipleri içerideki sanat eserleri kurtarmaya çalışıyor.

Fransız medyasının itfaiye görevlilerine dayandırdığı bilgiye göre, yangının katedralde devam eden 6,8 milyon dolarlık restorasyon çalışmaları sırasında çıkmış olabileceği belirtildi.

Paris Emniyet Teşkilatı Twitter üzerinden bir açıklama yaparak halka bölgeden uzak durması ve acil durum araçlarının katedrale rahat ulaşabilmesi için civar yolları kullanmaması çağrısında bulundu.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da itfaiyenin alevlere müdahale ettiğini açıkladı. Hidalgo, katedralin bağlı olduğu Paris Psikoposluğu ile birlikte hareket ettiklerini belirterek, bölgedekilere güvenlik hattının gerisinde bulunma çağrısı yaptı.

Fransız basınına açıklama yapan Katedral Sözcüsü Andre Finot, "Her şey yanıyor, binanın iskeletinden geriye bir şey kalmayacak" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 1991 yılında Dünya Kültür Mirası listesine eklenen katedraldeki durumu yakından takip ettiklerini ve bu "paha biçilemez mirasın korunması ve restorasyonu için Fransa'nın yanında durduklarını" açıkladı.





Macron programını iptal etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron katedraldeki yangın üzerine televizyondan yayınlanması planlanan ulusa sesleniş konuşmasını iptal etti ve inceleme yapmak üzere bölgeye vardı.

Cumhurbaşkanı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Paris'teki Notre Dame alevlerin pençesinde... Tüm Katolikleri ve tüm Fransızları düşünün. Bu akşam bir parçamızın yanmasından dolayı tüm vatandaşlarımız gibi üzgünüm" dedi.

Almanya ve ABD'den açıklama

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Twitter üzerinden Fransızca yayınladığı mesajında Başbakan Angela Merkel'in ifadelerine doğrudan yer verdi. Mesajda "Paris'teki gelişmeleri derinden bir üzüntü ile takip ediyorum. Fransa'nın ve Avrupa kültürünün sembolü Notre Dame'ın alevler içindeki korkunç görüntülerinden dolayı acı içindeyim. Düşüncelerimiz dostumuz Fransızlarla" dendi.

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak "Paris'te Notre Dame Katedrali'ndeki büyük yangını izlemek korkunç. Belki de yangın söndürücü uçaklar kullanılmalı. Hızlı müdahale gerekiyor!" ifadesini kullandı.

856 yıllık bina

On ikinci yüzyılda Fransız Gotik mimarisi tarzıyla inşa edilen Notre Dame Katedrali kentin en büyük turistik çekim noktalarından birini oluştuyor.

Fransa Kralı VII. Louis döneminde inşasına başlanan katedralde 17 ve 18'inci yüzyıllarda kapsamlı restorasyon faaliyetleri yapıldı. Katedral ayrıca Fransız edebiyatçı Victor Hugo'nun 1831 tarihli Notre Dame'ın Kamburu isimli eserinde esinlendiği yapı olma özelliği taşıyor. Söz konusu hikayede Quasimodo isimli ve toplum tarafından dışlanan bir kambur zangoçun yaşadıkları anlatılıyordu.

DW,AFP,dpa/ÇÖ,JD

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