Norveç'ten Avrupa'ya doğal gaz desteği

Avrupa Birliği (AB) ve Almanya'nın, Rusya'dan sonra en büyük ikinci doğal gaz tedarikçisi olan Norveç, önümüzdeki aylarda daha fazla doğal gaz ihraç ederek, Avrupa ülkelerinin Rus gazına olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olmak istiyor. Ancak halihazırda Almanya'da tüketilen doğal gazın yüzde 30'undan fazlasını sunan Norveç'in, ihraç kapasitesini artırarak kendi sınırlarını da zorladığı ifade ediliyor.

2022 yılının ilk dört ayında Almanya'ya 15 milyar metreküp doğal gaz ihracatı yapan Norveç, 2021 yılının aynı dönemine göre ihracatını iki katından fazlasına çıkarmış oldu. Bu sayede eksik kalan Rus doğal gazının bir bölümünü telafi eden Norveç'in, kendi doğal gazını ihraç etmek için kullandığı yedi boru hattından üçü Almanya topraklarından geçiyor.

Bugünlerde AB'ye, daha önce hiç olmadığı kadar yüksek miktarda doğal gaz sevkiyatı yapan Norveç Enerji Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından üç büyük deniz üstü (Offshore) doğal gaz çıkarma tesisinin ruhsatını, daha fazla doğal gaz çıkarılacak şekilde güncelledi. Bu nedenle ülkedeki doğal gaz çıkarma kapasitesinin en üst sınırına gelindiği bildiriliyor.

Ukrayna Savaşı'nın ardından artan enerji fiyatları, halihazırda dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Norveç'e rekor düzeyde gelir sağlıyor. Ülkenin en büyük enerji devlerinden Equinor şirketinin yılın ikinci çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine oranla üç kattan fazla artarak; 1,9 milyar eurodan, 6,6 milyar euroya yükseldi.

Nordik ülkelerinin güvenlik ve savunma iş birliği

Norveç'in başkenti Oslo'da bir araya gelen Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka ve İzlanda (Nordik ülkeleri) başbakanları, Şubat ayından bu yana devam eden Ukrayna Savaşı deneyiminden yola çıkarak güvenlik ve savunma konularında, gelecekte daha sıkı bir iş birliğine gitmeyi görüşüyor.

Ev sahibi Norveç'in Başbakanı Jonas Gahr Store, konuk mevkidaşları ile yaptığı toplantının ardından, "Nordik iş birliğinin bu zor zamanlarda her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan Nordik ülkeleri zirvesine Almanya Başbakanı Olaf Scholz da katıldı. Fotoğraftakiler, soldan sağa: İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdöttir ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin - (15.08.2022) Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Beş ülkenin hükümet başkanlarının, kendi dışişleri ve savunma bakanlarını, güvenlik siyaseti alanında ülkeler arasındaki tüm kalemleri gözden geçirme ile görevlendireceğini belirten Store, amaçlarının "Ortak çıkarların ne denli maksimize edilebileceğini görmek" olduğunu ifade etti.

Toplantıya Olaf Scholz da katılıyor

İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelikleri, iklim konuları ve enerji alanıında iş birliğinin de görüşüldüğü Nordik ülkelerinin buluşmasına Almanya Başbakanı Olaf Scholz da katıldı. Scholz, Nordik ülkeleri başbakanları ile görüşmesinin ardından akşam saatlerinde İsveç'e hareket edecek. Olaf Scholz ile İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un Salı sabahı (16 Ağustos) baş başa bir görüşme yapması bekleniyor.Nordik ülkeleri ile Almanya başbakanlar seviyesinde son olarak üç yıl önce bir araya gelmişti.

AFP,dpa / ET,HT