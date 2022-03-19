Norveç'te NATO'ya ait bir Amerikan uçağı düştü

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Norveç'te "Soğuk Mukabele 2022 (Cold Response 2022)" adlı NATO tatbikatına katılan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Deniz Piyadeleri'ne ait MV-22B Osprey tipi Amerikan uçağının düştüğünü ve uçaktaki dört mürettebatın hayatını kaybettiğini duyurdu. Norveç Başbakanı, Twitter'den yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. Store, hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Norveç polisinin verdiği bilgilere göre, uçak ülkenin kuzeyindeki Nordland eyaletinin başkenti Bodo'nun güneyinde düştü. Polis, uçaktaki dört mürettebatın da Amerikan vatandaşı olduğunu açıkladı.

Cuma gecesi, yerel kurtarma ekipleri Osprey tipi bir Amerikan uçağının radardan çıktığını açıklamıştı. Uçağın olası düşüş nedenine ilişkin bir açıklama yapılmazken tatbikatın planlandığı gibi devam edeceği, ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle önlemlerin artırılacağı belirtildi.

İki yılda bir düzenli olarak yapılan NATO tatbikatının Ukrayna savaşı ile bağlantılı olmadığı belirtiliyor. Bu yılki tatbikata 27 ülkeden 30 bin asker, 220 uçak ve 50 gemi katılıyor. NATO üyesi olmayan Finlandiya ve İsveç de bu yılki tatbikata katılma kararı almıştı. 14 Mart'ta başlayın tatbikatın 1 Nisan'da sona ermesi öngörülüyor.

AFP,dpa,AP / BÖ,ET

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