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Fotoğraf: Altan Gocher/Zuma/picture alliance
PolitikaTürkiye

Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

2 saat önce

Norveç'in Ankara Büyükelçisi'nin ülkede yarın Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir protesto gösterisi planlandığının öğrenilmesi üzerine Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının Reuters'e yaptığı açıklamaya göre, Norveç'in Ankara Büyükelçisi ülkede cuma günü yapılması planan bir protesto gösterisine izin verilmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren söz konusu protesto gösterisini "kışkırtıcı eylem" olarak değerlendirerek "şiddetle kınadıklarını" ve Norveçli yetkililerden gösteriye verilen iznin geri çekilmesini istediklerini belirtti.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde düzenlenen eylemde Kur'an yakılması, NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç ile Türkiye arasındaki iplerin daha da gerilmesine neden olmuştu. Eylemleri kınayan CumhurbaşkanıErdoğan, "İsveç yönetimi hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz" demişti. Türkiye, Finlandiya ve İsveç ile yürütülen NATO görüşmelerini de askıya almıştı.

Reuters,DW/BÖ,EC

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